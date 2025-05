Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Home / Social News / Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les Volets verts, diretto da Jean Becker nel 2021.

Due vittime e un processo seguito dai media

Le accuse riguardavano una scenografa e un'assistente alla regia, aggredite secondo i capi d'accusa durante il lavoro sul set. Il processo, durato due mesi, ha suscitato grande attenzione mediatica in Francia e non solo. Depardieu non era presente al momento della lettura della sentenza, in quanto impegnato sul set di un film diretto dalla sua storica amica Fanny Ardant nelle isole Azzorre.

A fine marzo, l’accusa aveva chiesto proprio una condanna a 18 mesi con sospensione condizionale, insieme a una serie di misure accessorie: obbligo di assistenza psicologica, ineleggibilità per due anni e iscrizione al registro dei condannati per reati sessuali.

Accuse precedenti e reazioni pubbliche

Depardieu era già stato incriminato nel dicembre 2020 dopo una denuncia per stupro presentata dall'attrice Charlotte Arnould. Con oltre 200 produzioni tra cinema e televisione, è il personaggio più noto dell’industria cinematografica francese ad essere condannato per reati sessuali dall’inizio del movimento MeToo.

Guarda anche il video:

Video Gérard Depardieu condamné pour agressions sexuelles • FRANCE 24 Video Gérard Depardieu condamné pour agressions sexuelles • FRANCE 24

Altri aggiornamenti su Depardieu

Gérard Depardieu a processo a Parigi per violenza sessuale

Il 24 marzo 2025 è iniziato a Parigi il processo contro Gérard Depardieu, attore francese di 76 anni, accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021.

Gérard Depardieu sotto inchiesta per frode fiscale aggravata

L'attore francese Gérard Depardieu è attualmente oggetto di un'indagine per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro, avviata nel febbraio 2024.

Aggressione a Barillari - Depardieu e la compagna hanno abbandonato l'Italia

Cronaca - Gerard Depardieu e la compagna Magda Vavrusova hanno lasciato l'Italia. A quanto risulta all'AdnKronos, i due si sono imbarcati all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino a bordo di un volo che li ha riportati in Francia, dopo il clamore suscitato dall'aggressione al re dei paparazzi Rino Barillari ieri all'Harry's bar di via Veneto.