Libia, ucciso Abdel Ghani al-Kikli: esplodono scontri armati a Tripoli

Home / Social News / Libia, ucciso Abdel Ghani al-Kikli: esplodono scontri armati a Tripoli

Scontri armati sono esplosi a Tripoli dopo la conferma della morte di Abdel Ghani al-Kikli, noto come "Gheniwa", comandante del Support and Stability Apparatus (Ssa). Secondo i media libici, l’uomo sarebbe caduto in un’imboscata durante un presunto incontro di negoziazione presso la base della 444ª Brigata di Combattimento.

Tripoli nel caos: sospese attività universitarie e voli dirottati

Il Ministero dell’Interno libico ha invitato la popolazione a restare nelle proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Una fonte medica citata da The Libya Update ha riferito che il corpo di al-Kikli è stato trasportato all'ospedale Abu Salim.

In seguito agli scontri, l'Università di Tripoli ha sospeso tutte le attività didattiche, esami e funzioni amministrative in ogni sede. I voli civili diretti nella capitale sono stati temporaneamente dirottati verso l’aeroporto di Misurata.

Altri aggiornamenti su Libia

Sgominata organizzazione di traffico migranti tra Libia e Italia: prendevano 6mila euro a migrante

La Polizia di Stato ha arrestato 10 persone di origine egiziana, accusate di far parte di una rete criminale dedita al traffico di migranti dalla Libia all'Italia.

La Nazionale nigeriana bloccata per 14 ore in aeroporto in Libia

La Nazionale di calcio nigeriana ha vissuto momenti di grande difficoltà durante il viaggio verso la Libia, dove avrebbe dovuto giocare una partita valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Migranti - Mediterranea denuncia Piantedosi al Tribunale penale internazionale: Deportazioni in Libia

Karim Khan KC, copia della pubblica dichiarazione del Ministro degli Interni italiano, Matteo Piantedosi, riguardanti respingimenti collettivi in Libia operati da milizie facenti capo ad autorità del paese nordafricano, scrive l'ong.