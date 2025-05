Benedetta Rinaldi commossa ricorda Franco Di Mare: Mi chiamò per dirmi della malattia, rimasi in silenzio

A quasi un anno dalla scomparsa di Franco Di Mare, il giornalista morto il 17 maggio 2024, Benedetta Rinaldi ha condiviso un toccante ricordo durante la sua ospitata a La volta buona, oggi, lunedì 12 maggio.

Il legame tra Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare

Benedetta Rinaldi ha lavorato accanto a Franco Di Mare nella conduzione di Uno Mattina dal 2017 al 2019. "Mi sono divertita da morire", ha detto. "Ogni mattina la sveglia suonava alle quattro e mezza, ma ero felice, sapevo che andavo a lavorare con un gruppo di amici. Era come una famiglia".

Nel suo ricordo, la conduttrice ha rievocato anche l’ultima fase della vita di Di Mare. "Ci ha fatto un brutto scherzo", ha confessato. "Le ultime volte che ci ho parlato mi disse che la sua vita era stata piena. Ha vissuto mille vite in una".

La telefonata che cambiò tutto

Tra i momenti più toccanti raccontati da Rinaldi, c’è la telefonata in cui Franco Di Mare le comunicò la diagnosi. "Mi chiamò e disse: 'Ciao, sono Franco. Il tempo è poco ed è prezioso, quindi non ci giro intorno. Ho un mesotelioma'".

“Io stavo guidando, accostai. Rimasi zitta, non riuscii a dire niente, solo 'ah'. Pensavo che se lo avessi compatito o se gli avessi fatto domande tecniche si sarebbe arrabbiato. Non sapevo cosa fare. Lui era così, ti metteva davanti alle cose per farti reagire”, ha spiegato con commozione.

Franco Di Mare le chiese di non rivelare a nessuno la sua condizione, perché avrebbe parlato pubblicamente solo durante l’intervento a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio. "E così è stato, non dissi nulla", ha concluso Rinaldi.

