Paola Caruso: Ho annullato le nozze con Gianmarco, era una relazione a quattro

Home / Social News / Paola Caruso: Ho annullato le nozze con Gianmarco, era una relazione a quattro

Paola Caruso ha raccontato per la prima volta in tv i motivi che l’hanno portata a cancellare il matrimonio con l’ex compagno Gianmarco, con cui avrebbe dovuto sposarsi a luglio. Ospite a Verissimo, nella puntata andata in onda domenica 11 maggio, la showgirl ha ripercorso una storia fatta di delusioni e scoperte dolorose.

“Era tutto pronto, ma ho scoperto cose che mi hanno lasciata basita”

"Ho investito due anni della mia vita per lui", ha spiegato Paola. "Tutto era organizzato per le nozze. Ma in questi mesi ho scoperto delle verità che mi hanno sconvolta. Già una relazione a due è complicata, figurati una a quattro. In mezzo c'erano la madre di suo figlio – che io ho denunciato – e il padre di mio figlio”.

Uno dei momenti più difficili è arrivato durante il viaggio negli Stati Uniti, dove il figlio di Paola ha subito un’importante operazione. “Lui mi ha lasciata da sola. Sapeva che stavo male, che ero al limite, eppure mi ha abbandonata. Mi mandava messaggi orribili invece di starmi vicino”.

La scoperta sul compleanno e la rottura definitiva

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nel giorno del compleanno di Gianmarco: “Io ero in America e volevo sorprenderlo con una torta. Mi ha detto di aver passato la giornata da solo, ma poi mi hanno inviato delle foto con la sua ex e il figlio. E lei ha anche pubblicato le immagini, come se fossero una famiglia felice”.

Paola ha poi rivelato un altro dettaglio sconcertante: “Ho scoperto che la sua ex si sente con il padre di mio figlio. Si parlano per cercare di rovinarmi la vita. È una situazione che mi ha profondamente disgustata e che mi ha convinta ad annullare le nozze e chiudere ogni rapporto con Gianmarco”.

Guarda anche il video:

Video ??Paola Caruso "SHOCK" nozze annullate! ?? Video ??Paola Caruso "SHOCK" nozze annullate! ??

Altri aggiornamenti su Paola Caruso

Paola Caruso a Verissimo: il coraggio per il figlio Michele e la sua rinascita in tv

Paola Caruso è tornata oggi, domenica 11 maggio, ospite a Verissimo, per raccontare la sua storia fatta di successi televisivi e difficili prove personali.

Paola Caruso : Chi è la Bonas, la sua vita e le sfide con il figlio Michele

Paola Caruso, nota showgirl italiana, sarà ospite oggi, domenica 16 marzo 2025, nel programma "Verissimo" condotto da Silvia Toffanin.