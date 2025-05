Farmaci anti obesità, tirzepatide più efficace di semaglutide: perdita di peso fino al 47% in più

Tirzepatide conferma una maggiore efficacia nella riduzione del peso rispetto a semaglutide. Lo evidenziano i dati completi dello studio Surmount-5, presentati al 32° European Congress on Obesity (ECO) a Malaga e pubblicati su The New England Journal of Medicine. La sperimentazione di fase 3b ha coinvolto adulti con obesità o sovrappeso, affetti da almeno una comorbidità correlata al peso e senza diabete.

Risultati dello studio Surmount-5: tirzepatide più potente nella perdita di peso

I partecipanti trattati con tirzepatide hanno registrato una perdita di peso media del 20,2%, contro il 13,7% ottenuto con semaglutide, dopo 72 settimane. In termini assoluti, tirzepatide ha portato a una perdita media di 22,8 kg, contro i 15 kg di semaglutide, per una riduzione relativa maggiore del 47%.

Inoltre, il 64,6% dei pazienti trattati con tirzepatide ha perso almeno il 15% del proprio peso corporeo, rispetto al 40% del gruppo con semaglutide. La riduzione media della circonferenza vita è stata di 18,4 cm per tirzepatide, contro 13 cm per semaglutide.

Commenti degli esperti e sicurezza del trattamento

"Un numero crescente di pazienti sta raggiungendo riduzioni di peso mai viste prima", ha dichiarato Louis J. Aronne, direttore del Comprehensive Weight Control Center di New York e ricercatore dello studio. Anche Paolo Sbraccia, docente all’Università di Roma Tor Vergata, ha definito i risultati una "straordinaria opportunità" per affrontare una patologia cronica come l'obesità.

Il profilo di sicurezza di tirzepatide è apparso coerente con gli studi precedenti: gli effetti collaterali sono stati principalmente gastrointestinali, da lievi a moderati. Il 6% dei partecipanti ha interrotto il trattamento con tirzepatide a causa di eventi avversi, contro l’8% del gruppo con semaglutide. Tuttavia, lo studio non era progettato per un confronto diretto sulla tollerabilità tra i due farmaci.

L’impegno di Lilly nel trattamento dell’obesità

"I risultati del trial Surmount-5 rafforzano il nostro ruolo nella lotta all’obesità", ha dichiarato Elias Khalil, presidente e AD di Lilly Italia. In Italia, tirzepatide è approvato per la gestione del peso negli adulti con un indice di massa corporea (IMC) =30 kg/m² o in sovrappeso con almeno una comorbidità correlata al peso. L'AIFA ha recentemente approvato la rimborsabilità del farmaco anche per pazienti con diabete di tipo 2.

