Nuovo farmaco anti-obesità VK2735: perdita di peso record in un mese senza iniezioni

Viking Therapeutics ha annunciato risultati promettenti per il suo nuovo farmaco anti-obesità, VK2735, durante l'Obesity Week 2024 a San Antonio, Texas. Questo candidato farmaco, attualmente in fase di sperimentazione, ha mostrato una riduzione del peso corporeo fino all'8,2% in soli 28 giorni. VK2735 agisce mimando l'azione degli ormoni intestinali GLP-1 e GIP ed è in fase di sviluppo sia come iniezione sottocutanea sia in formato compressa.

Nello studio clinico di fase 1, denominato MAD (Multiple Ascending Dose), il farmaco è stato somministrato a dosaggi crescenti, raggiungendo una dose massima di 100 mg al giorno. I partecipanti hanno registrato una perdita di peso dose-dipendente, con una riduzione media dell'8,2% rispetto al peso iniziale al dosaggio massimo, equivalente a una differenza del 6,8% rispetto al gruppo placebo. Inoltre, il 100% dei pazienti trattati con VK2735 ha ottenuto una perdita di peso pari o superiore al 5%. Gli effetti di riduzione ponderale sono risultati persistenti, con una diminuzione media dell'8,3% rispetto al basale osservata al 57° giorno di follow-up, ovvero quattro settimane dopo l'ultima somministrazione della compressa.

Sulla base di queste osservazioni preliminari, Viking Therapeutics ritiene che un trattamento prolungato oltre i 28 giorni possa portare a ulteriori riduzioni di peso. L'azienda sta inoltre valutando la possibilità di regimi di mantenimento con dosaggi scalati del principio attivo.

Per quanto riguarda la sicurezza e la tollerabilità, VK2735 in formato compressa ha mostrato un profilo favorevole. Dopo 28 giorni di somministrazione quotidiana alla dose di 100 mg, il 99% degli effetti collaterali riportati sono stati classificati come lievi (90%) o moderati. Analogamente, tutti gli eventi avversi gastrointestinali osservati sono stati descritti come lievi (84%) o moderati.

Questi risultati posizionano VK2735 come un potenziale concorrente nel mercato dei farmaci anti-obesità, offrendo un'alternativa orale ai trattamenti attualmente disponibili, come Ozempic e Wegovy, che richiedono somministrazioni per via iniettiva. L'azienda prevede di proseguire con ulteriori studi clinici per confermare l'efficacia e la sicurezza del farmaco, con l'obiettivo di renderlo disponibile per il trattamento dell'obesità in futuro.