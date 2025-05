Usa e Cina sospendono i dazi per 90 giorni dopo i colloqui a Ginevra

Home / Social News / Usa e Cina sospendono i dazi per 90 giorni dopo i colloqui a Ginevra

Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato una sospensione parziale delle tariffe doganali per un periodo di 90 giorni, a seguito degli intensi colloqui avvenuti a Ginevra e dopo mesi di tensioni tra le due potenze economiche. L’accordo è stato ufficializzato con una dichiarazione congiunta diffusa dalla Casa Bianca, dove si legge che i due governi si sono impegnati a dare seguito all’intesa entro il 14 maggio.

Riduzione delle tariffe e nuova fase negoziale

Secondo quanto dichiarato dal segretario al Tesoro Scott Bessent durante un punto stampa in Svizzera, Washington e Pechino procederanno a una riduzione reciproca dei dazi pari a 115 punti percentuali. Durante la finestra temporale di 90 giorni, i due Paesi condurranno nuovi negoziati con l’obiettivo di risolvere le questioni ancora aperte, come confermato dal Rappresentante Usa per il Commercio Jamieson Greer.

La Casa Bianca aveva anticipato l’accordo con una nota ufficiale, senza fornire molti dettagli, limitandosi a riportare le parole di Bessent: “Sono lieto di comunicare che abbiamo compiuto progressi sostanziali tra gli Stati Uniti e la Cina negli importantissimi colloqui commerciali”.

Bessent ha aggiunto di aver discusso con il presidente Trump, sottolineando che il capo della Casa Bianca è “pienamente informato” sullo stato delle trattative. I negoziati sono stati definiti “produttivi”, mentre il vice premier cinese He Lifeng, presente al tavolo di Ginevra, ha confermato che sono stati fatti passi importanti verso una soluzione, annunciando anche la prossima pubblicazione di un comunicato ufficiale condiviso.

