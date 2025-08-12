Dazi USA-Cina: Trump firma proroga della tregua commerciale per altri 90 giorni

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una nuova estensione di 90 giorni della tregua commerciale con la Cina, confermando così il proseguimento dei negoziati tra Washington e Pechino. L’annuncio è arrivato nella notte attraverso un post su Truth Social, dove Trump ha dichiarato: “Ho firmato un ordine esecutivo che estenderà la sospensione delle tariffe alla Cina per altri 90 giorni. Tutti gli altri elementi dell’accordo resteranno invariati”.

La decisione, anticipata nei giorni scorsi dai media, punta a dare più tempo alle delegazioni dei due Paesi per trovare un’intesa sulle questioni ancora aperte, evitando un inasprimento della guerra commerciale in corso da anni.

Nello stesso intervento, Trump ha inoltre chiarito che l’oro non sarà soggetto a nuovi dazi statunitensi. La precisazione arriva dopo che, la scorsa settimana, un documento ufficiale aveva generato confusione e spinto il metallo prezioso a toccare livelli record sul mercato.

“Una dichiarazione di Donald J. Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America: l’oro non sarà soggetto a dazi!”, ha ribadito il leader americano su Truth Social, fugando ogni dubbio e confermando la posizione ufficiale della Casa Bianca.