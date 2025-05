Recensione Creative Aurvana Ace SXFI

Le Creative Aurvana Ace SXFI rappresentano una delle proposte più ambiziose del brand singaporiano nel segmento degli auricolari true wireless di fascia medio-alta. Non si tratta di un semplice aggiornamento delle Aurvana Ace, bensì di un prodotto che punta a offrire un'esperienza d'ascolto immersiva grazie alla tecnologia xMEMS unita alla spazializzazione audio Super X-Fi (SXFI), proprietaria di Creative. A distanza di anni dal lancio delle prime soluzioni SXFI per cuffie over-ear, l’integrazione di questa tecnologia in auricolari TWS rappresenta una sfida tecnica significativa. Ma il risultato è all'altezza delle aspettative? Scopriamolo nel dettaglio.

Materiali e design

Esteticamente, le Aurvana Ace SXFI presentano un design sobrio, moderno e funzionale. La custodia di ricarica ha una finitura opaca, piacevole al tatto e resistente alle impronte, con dimensioni compatte (65,5 x 48,9 x 30 mm) e una forma leggermente allungata che ne facilita il trasporto in tasca. Il coperchio è solido e si apre con una resistenza ben calibrata, segno di una buona qualità costruttiva.

Gli auricolari stessi sono piccoli e leggeri (6g per lato), con una forma anatomica che si adatta bene alla maggior parte dei padiglioni auricolari. Creative include ben cinque misure di gommini in silicone nella confezione (XS, S, M, L, XL), un’attenzione apprezzabile che consente una vestibilità personalizzata e migliora sia l’isolamento passivo sia il comfort prolungato. La certificazione IPX5 li rende adatti all'uso outdoor, anche sotto pioggia leggera o durante attività fisiche moderate.

Hardware e prestazioni

Sotto il cofano, troviamo la combinazione vincente di driver ibridi: un trasduttore dinamico da 10 mm dedicato alle basse frequenze, abbinato a un innovativo driver xMEMS in silicio solido, responsabile della gestione delle frequenze medio-alte. Questa architettura permette una riproduzione sonora precisa, con alti cristallini e un soundstage insolitamente ampio per un paio di TWS.

Il vero elemento distintivo è però l’integrazione della tecnologia Super X-Fi, che simula l’effetto di un sistema multi-speaker in una stanza reale. Attivabile tramite app dedicata, SXFI crea un effetto surround virtuale personalizzato basato su una mappatura del profilo uditivo dell’utente (ottenuta tramite scansione delle orecchie e del viso con lo smartphone). È importante sottolineare che l’effetto SXFI non è supportato in tutti i contesti – funziona al meglio con contenuti locali riprodotti tramite l'app Creative – ma il risultato, quando ben configurato, è davvero notevole: film e brani orchestrali acquisiscono una profondità rara nel panorama TWS.

Dal punto di vista della connettività, abbiamo Bluetooth 5.3 con supporto ai codec AAC e SBC. Mancano codec ad alta risoluzione come aptX o LDAC, una scelta che potrebbe deludere gli audiofili più esigenti, ma comprensibile considerando il posizionamento del prodotto.

L'autonomia è più che sufficiente: fino a 8 ore di utilizzo continuo (senza ANC), che salgono a 28 ore con la custodia. La ricarica avviene via USB-C o tramite pad wireless compatibili Qi, per una comodità aggiuntiva.

Uso quotidiano

Nell’uso di tutti i giorni, le Aurvana Ace SXFI si comportano in modo convincente. Il pairing è rapido e stabile, e i comandi touch sono reattivi, anche se serve un minimo di apprendimento per evitare tocchi accidentali. È possibile controllare la riproduzione, il volume, rispondere alle chiamate e attivare l'assistente vocale. La gestione delle chiamate è supportata da sei microfoni totali (3 per auricolare), con algoritmo di riduzione del rumore ambientale. In chiamata, la voce risulta chiara anche in ambienti moderatamente rumorosi, sebbene non al livello dei top di gamma con beamforming avanzato.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità Trasparenza sono presenti e funzionano in modo discreto: sufficienti per attenuare il rumore urbano o il vociare in un bar, ma non aspettatevi l'efficacia delle soluzioni di Apple o Sony. Tuttavia, il bilanciamento tra isolamento e qualità sonora è gestito con intelligenza: l’attivazione dell’ANC non introduce artefatti evidenti né altera il timbro generale.

Uno degli aspetti più apprezzabili è la coerenza della qualità audio in mobilità. Che si tratti di musica pop, podcast, film su tablet o videochiamate da PC, gli Aurvana Ace SXFI mantengono un equilibrio sonoro naturale, con una particolare enfasi sulla definizione delle frequenze alte. Il basso è presente ma non invadente, il che può piacere o meno a seconda dei gusti personali.

Conclusioni

Creative con le Aurvana Ace SXFI propone un prodotto originale, coraggioso e tecnicamente evoluto, che riesce a distinguersi nella marea di TWS disponibili oggi sul mercato. Nonostante alcune rinunce, come l’assenza di codec audio Hi-Res o un ANC solo nella media, gli auricolari offrono un’esperienza sonora rara nel panorama attuale, grazie al connubio tra driver xMEMS e tecnologia Super X-Fi.

Sono auricolari pensati per chi cerca un suono raffinato, per l’utente che non si limita all’ascolto casuale ma vuole immergersi nella musica o nei film in modo profondo e avvolgente. Certamente non sono i più indicati per chi cerca bassi potenti o vuole un’ANC da silenzio assoluto, ma per chi apprezza la qualità timbrica, la scena sonora ampia e un'esperienza più "audiophile", sono un’opzione da considerare seriamente.

Voto: 8,2 / 10

PRO

Qualità sonora eccellente, soprattutto nelle medie e alte frequenze

Tecnologia Super X-Fi unica nel suo genere

Driver xMEMS che offrono dettaglio e precisione

Autonomia solida e ricarica wireless

Comfort e dotazione di gommini completa

CONTRO

ANC nella media, non all’altezza dei top di gamma

Mancanza di codec aptX/LDAC

Effetto SXFI non compatibile con tutte le app

Comandi touch un po' sensibili

