Macron, sacchetto bianco e cocaina: la fake news smontata dal video del viaggio a Kiev

Emmanuel Macron finisce al centro di una fake news alimentata sui social da un video girato durante il suo viaggio a Kiev, dove si è recato venerdì insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al premier britannico Keir Starmer. Le immagini, girate a bordo di un convoglio partito dalla Polonia, mostrano i tre leader riuniti in uno scompartimento. In primo piano, davanti al presidente francese, appare un oggetto bianco che scatena ipotesi infondate.

Il dettaglio nel video e la teoria smentita

Alcuni utenti sui social sostengono che si tratti di un sacchetto di cocaina, mentre davanti a Merz si intravederebbe un presunto accessorio per l'assunzione della sostanza. La qualità del video, poco nitida, ha favorito l'emergere di teorie complottiste prive di fondamento. A smontare le speculazioni interviene il quotidiano francese Libération, che fornisce una spiegazione chiara e documentata.

Secondo quanto ricostruito, l'oggetto bianco sul tavolo è semplicemente un fazzoletto di carta appallottolato, già presente prima dell'ingresso di Macron nel vagone. Quando iniziano le riprese da parte di fotografi e operatori, il presidente lo sposta per evitare che appaia nelle immagini ufficiali. Quanto a Merz, ciò che appare di fronte a lui è probabilmente uno stuzzicadenti o una paletta per mescolare il caffè.

