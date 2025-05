Milano, detenuto evaso sospettato di accoltellamento trovato morto in centro

È stato ritrovato senza vita Emanuele De Maria, il 35enne detenuto del carcere di Bollate, evaso dopo il tentato omicidio di un collega. L’uomo era ammesso al regime di lavoro esterno presso l’hotel Berna, a Milano, dove all’alba di ieri si era verificata l’aggressione a un dipendente di 50 anni, rimasto gravemente ferito da coltellate.

Il ritrovamento del corpo e l’ipotesi degli inquirenti

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, il corpo di De Maria è stato trovato intorno alle 13.40 di oggi nel centro di Milano. L’uomo si sarebbe tolto la vita gettandosi dalla terrazza del Duomo di Milano. Gli inquirenti stanno indagando sull’esatta dinamica dell’accaduto, ma al momento l’ipotesi prevalente è il suicidio.

De Maria era detenuto per omicidio e si trovava in regime di semilibertà con accesso ai lavori esterni. Dopo l’aggressione di ieri, si era reso irreperibile, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

