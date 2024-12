Vancouver: accoltellamento in un 7-Eleven, sospettato ucciso dalla polizia

A Vancouver, in Canada, un uomo ha accoltellato diverse persone all'interno di un minimarket 7-Eleven situato nei pressi della biblioteca pubblica centrale. La polizia, intervenuta prontamente, ha sparato al sospettato, che è deceduto successivamente in ospedale. Due persone hanno riportato ferite: una alla mano e l'altra al volto. Testimoni riferiscono di aver udito circa dieci colpi d'arma da fuoco durante l'intervento degli agenti.

Germania in semifinale di Coppa Davis: battuto il Canada 2-0 - La Germania ha conquistato l'accesso alle semifinali della Coppa Davis 2024, battendo il Canada con un netto 2-0. Nel primo incontro, Daniel Altmaier, attualmente al 88º posto nel ranking ATP, ha superato Gabriel Diallo, 86º, con il punteggio di 7-6(5), 6-4, in un'ora e 57 minuti.

Parigi 2024 - Italia quarta nella 4x100: oro Canada - disastro Usa - Squalificati gli Usa per cambio irregolare Spettacolo - Quarto posto per l'Italia nella 4x100 alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quartetto azzurro chiude in 37''68 nella gara vinta dal Canada, medaglia d'oro in 37''50, davanti a Sudafrica (argento in 37''57) e Gran Bretagna (bronzo in 37''61).

Canada - incendio devasta città di Jasper: premier di Alberta in lacrime - Secondo quanto riferisce la National Public Radio, le fiamme alte quanto le cime degli alberi, hanno devastato fino alla metà delle sue strutture. Incendio fuori controllo nella provincia dell’Alberta, in Canada Attualità - Incendio fuori controllo nella provincia dell’Alberta, in Canada.