Giro d'Italia 2025, terza tappa Valona-Valona: orario, percorso e dove vederla in diretta TV

Home / Social News / Giro d'Italia 2025, terza tappa Valona-Valona: orario, percorso e dove vederla in diretta TV

Oggi, domenica 11 maggio, il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con la terza tappa, che chiude la prima fase della Corsa Rosa in Albania. Si tratta della frazione Valona-Valona, un percorso ad anello di 160 chilometri classificato a media difficoltà (3 stelle), con un dislivello totale di 2.800 metri.

Il percorso: salita ai Monti Acrocerauni e discesa finale

La tappa attraversa la costa albanese in direzione sud, per poi risalire verso nord-ovest. Il gruppo toccherà località come Gjorm, Himara e il celebre Passo di Llogara, nei Monti Acrocerauni. La partenza è prevista in falsopiano, con la prima salita significativa al chilometro 60. Segue un tratto costiero di circa 40 km fino al Gran Premio della Montagna di seconda categoria a Qafa e Llogarasë.

Il finale prevede una discesa tecnica verso Valona, con gli ultimi 3 chilometri pianeggianti che potrebbero favorire un arrivo in volata. In maglia rosa oggi c’è lo sloveno Primoz Roglic, protagonista della prima parte del Giro.

Orario di partenza e dove seguire la terza tappa in diretta

La partenza ufficiale della tappa è fissata alle ore 13:15. Gli appassionati potranno seguire l’intera giornata in diretta TV in chiaro su Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito disponibile su RaiPlay. Per chi dispone di un abbonamento, la corsa sarà trasmessa su Eurosport 1, con streaming accessibile su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Altri aggiornamenti su Giro

Giro d'Italia 2025: orario, percorso e diretta tv della prima tappa Durazzo-Tirana

Inizia oggi, venerdì 9 maggio, il Giro d’Italia 2025, con la prima storica partenza da Durazzo, in Albania.

Giro d'Italia 2025: tappe, programma completo e dove seguirlo in diretta

Parte venerdì 9 maggio il Giro d’Italia 2025, edizione numero 108 della Corsa Rosa, con partenza da Durazzo in Albania e arrivo previsto a Roma il 1° giugno, per il terzo anno consecutivo.

Inzaghi infuriato nel finale di Inter-Milan: Non voglio recupero, non mi prendete in giro

La netta sconfitta dell'Inter per 3-0 contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ha acceso polemiche non solo per il risultato ma anche per la reazione di Simone Inzaghi nel finale del match.