Tragedia a Lucca: 81enne muore folgorato mentre lavora nel suo terreno a Segromigno

Dramma a Segromigno in Monte, frazione del comune di Capannori in provincia di Lucca, dove un uomo di 81 anni è deceduto dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava nel proprio terreno in via delle Selvette. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe stato colpito da una scarica elettrica proveniente da un apparecchio di sua proprietà. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Misericordia di Montecarlo con medico a bordo, che ha potuto solo constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire e sono in corso accertamenti per comprendere l’esatta causa dell’elettrocuzione.

Dopo il grande successo di pubblico e critica riscontrati a Milano, da venerdì 28 marzo 2025 la mostra Amano Corpus Animae, dedicata al Maestro YOSHITAKA AMANO, arriva a Roma nello spazio espositivo del Museo di Roma a Palazzo Braschi.

Secondo il report annuale redatto dalla nota società di ricerche Circana, la febbre del collezionismo sta “contagiando” sempre più italiani, facendo registrare solo nel 2024 un’impennata alle vendite del +23%, trainata soprattutto dalle ottime performance delle carte collezionabili di ogni genere e grado, da quelle sportive - dedicate al calcio o alla NBA - a quelle fantasy, Marvel e Star Wars compresi.

