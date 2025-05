Frosinone, operaio muore folgorato mentre lavora a Paliano: è la terza vittima sul lavoro in un solo giorno

Frosinone, operaio muore folgorato mentre lavora a Paliano: è la terza vittima sul lavoro in un solo giorno

Tragedia sul lavoro in provincia di Frosinone, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita folgorato mentre stava sostituendo pannelli fotovoltaici in un impianto situato in via Bosco Castello, a Paliano. L’uomo, originario di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, lavorava per conto di una ditta con sede a Nettuno.

Si tratta della terza morte sul lavoro registrata oggi in Italia, dopo quelle avvenute a Napoli e in provincia di Vicenza. Sulla vicenda sono intervenuti i rappresentanti dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera e Gerardo Minotti, esprimendo cordoglio e chiedendo interventi urgenti. “Siamo profondamente indignati e addolorati. È un’altra giornata di lutto per il mondo del lavoro. Solo oggi contiamo tre vittime, segno che la piaga degli incidenti sul lavoro non fa distinzioni geografiche”, hanno dichiarato.

I Carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Ugl Metalmeccanici ha chiesto un’indagine approfondita e l’adozione immediata di misure concrete per garantire la sicurezza sul lavoro. “La sicurezza dei lavoratori deve essere sempre una priorità. Il prossimo 8 maggio, in occasione dell’incontro con il governo, chiederemo un nuovo percorso per azzerare i morti sul lavoro”, hanno aggiunto Spera e Minotti. Alla famiglia della vittima sono state espresse le condoglianze da parte di tutta l’UglM.

