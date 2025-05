DOOM: The Dark Ages | Trailer di lancio ufficiale

Trailer di lancio ufficiale - https://www.youtube.com/watch?v=qKSnxRrPVyk

Alzati e combatti! Nei panni della super-arma di dèi e re, potrai fare a pezzi i nemici con i tuoi devastanti strumenti preferiti, come la doppietta, ma anche utilizzare una varietà di nuove armi spezzaossa, tra cui la versatile sega scudo.

I giocatori si alzeranno e combatteranno in campi di battaglia infestati dai demoni, nei feroci e realistici combattimenti per i quali il DOOM originale è diventato famoso. Potrai anche prendere il volo sul nuovo feroce Mecha Drago, ergerti su un enorme mecha Atlan, e ridurre in poltiglia i demoni grazie al migliorato sistema di uccisioni epiche. Solo lo Slayer ha il potere di brandire questi devastanti strumenti di distruzione. In arrivo il 15 maggio 2025. Pre-ordinalo su Xbox Series X|S, PC, o PlayStation 5.

Nuovo bundle con DOOM: The Dark Ages e le GeForce RTX serie 50

Il DLSS 4 con Multi Frame Generation è ora disponibile in ARC Raiders, Deadzone: Rogue e tanto altroIl nostro bundle DOOM: The Dark Ages GeForce RTX Serie 50 è ora disponibile! Rivesti i panni del DOOM Slayer in DOOM: The Dark Ages sfruttando le straordinarie capacità delle GPU GeForce RTX Serie 50.

DOOM: The Dark Ages - ultimo trailer

Guarda l'ultimo trailer mostrato su WrestleMania 41Guarda il nuovo trailer: https://www.youtube.com/watch?v=x5-osiJ-b5wL'ultimo trailer di DOOM™: The Dark Ages di id Software è stato mostrato ieri in anteprima su WrestleMania 41, offrendo uno sprazzo dell'epica storia del DOOM Slayer.

DOOM: The Dark Ages esce il 15 maggio

Durante l'Xbox Developer Direct di oggi, Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato che DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio su Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.