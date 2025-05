Ibiza Altea esclusa dall'Isola dei Famosi: svelato il motivo dell'addio improvviso

Ibiza Altea, attrice e modella italo-americana, è stata ufficialmente esclusa dal cast dell’Isola dei Famosi 2025. La sua presenza era stata annunciata tra i concorrenti della nuova edizione condotta da Veronica Gentili, ma durante la prima puntata in diretta è arrivata la comunicazione inaspettata: Ibiza non prenderà parte all’avventura. A spiegare i motivi è stata la stessa 26enne attraverso un post su Instagram. “Cara Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto”, ha scritto, rivelando che la sua assenza è legata alla contemporanea partecipazione in un altro reality show.

“Non potrò far parte di questa straordinaria avventura a causa dell’uscita in contemporanea di un altro progetto televisivo. Avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti, ma questo non è un addio: è solo un arrivederci”, ha aggiunto. Ibiza ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto nei giorni precedenti al debutto, dicendosi sorpresa dall’interesse suscitato. “Mi dispiace aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Questo sogno si è infranto all’improvviso”, ha proseguito.

Nel messaggio ha pubblicato anche due scatti dall’Honduras, località dove si trovano i naufraghi, accompagnati da parole di forza: “Come dice mia madre: What doesn’t kill you makes you stronger”.

Ibiza ha iniziato a recitare a 14 anni nella serie Disney Alex & Co, partecipando poi a produzioni come Un Passo dal Cielo e Il Cacciatore. Attiva nel mondo della moda e della pubblicità, oggi studia Benessere animale all’università con il sogno di aprire un pet store di lusso. La sua carriera è segnata da impegno e resilienza: l’Isola dei Famosi rappresentava per lei una nuova sfida che, per ora, resta in sospeso.

