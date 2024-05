Agrigento: uomo accoltella la moglie e due figli, si barrica in casa per ore

Ad Agrigento, una tragica vicenda ha scosso la comunità. Un uomo ha accoltellato la moglie e i due figli piccoli, barricandosi poi in casa per diverse ore. La polizia è intervenuta prontamente, cercando di negoziare con l'aggressore per un lungo periodo prima di riuscire a entrare nell'abitazione. I due bambini, di 3 e 7 anni, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale e versano in gravi condizioni.

L'aggressione nella tarda mattinata di oggi, quando i vicini hanno sentito le urla e hanno chiamato le autorità. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato l'uomo armato e barricato in casa. Dopo ore di trattative, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato senza ulteriori violenze. La moglie, anche lei ferita gravemente, è stata portata in ospedale e sottoposta a un intervento chirurgico.

Le autorità stanno indagando sui motivi che hanno portato a questo gesto estremo. Al momento, si sospetta che possa trattarsi di un raptus di gelosia o di un conflitto familiare degenerato in violenza.