Michelle Obama in terapia a 60 anni: Sto attraversando una transizione, è un nuovo capitolo della mia vita

Michelle Obama ha raccontato pubblicamente di essere in terapia per affrontare un periodo di transizione personale. In un'intervista rilasciata al podcast di Jay Shetty, l'ex first lady degli Stati Uniti ha spiegato di vivere una nuova fase della sua vita, dopo i lunghi anni alla Casa Bianca e con le figlie ormai diventate indipendenti. “Sono in terapia perché sto attraversando una transizione”, ha dichiarato Michelle Obama, che ha da poco compiuto 60 anni.

La moglie di Barack Obama ha descritto questo momento come una fase di “nido vuoto”: “Ho concluso un lungo periodo molto intenso con la mia famiglia al completo. Ora le mie figlie sono indipendenti”, ha spiegato. L’ex first lady ha parlato anche del cambiamento nella sua routine quotidiana: “Non ho più la scusa del tipo ‘i miei figli hanno bisogno di questo’ o ‘mio marito ha bisogno di quello’, o ‘il Paese ha bisogno di me’. È il momento per una messa a punto personale, perché questa è una fase completamente nuova della mia vita”.

Il suo racconto offre uno spaccato sulla crescita personale, sottolineando come anche chi ha avuto ruoli pubblici di altissimo profilo debba affrontare sfide interiori e trovare nuovi equilibri nella maturità.

