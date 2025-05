Nordcorea, Kim Jong-un supervisiona test su contrattacchi nucleari contro Seul e USA

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato una serie di esercitazioni militari che simulano contrattacchi nucleari contro Seul e Washington. Lo riportano oggi i media ufficiali di Pyongyang, all’indomani dei lanci missilistici confermati dalle forze armate sudcoreane. Secondo l’agenzia KCNA, i test hanno incluso l’impiego di un sistema missilistico e un missile balistico tattico, finalizzati a fornire una formazione approfondita sulle "procedure e i processi per una transizione rapida verso una posizione di contrattacco nucleare".

Le esercitazioni hanno permesso di verificare la capacità operativa del sistema di comando e la prontezza del meccanismo di mobilitazione militare, considerato in grado di rispondere efficacemente a una potenziale crisi nucleare. Le autorità di Seul hanno riferito che i lanci hanno coinvolto “diversi tipi” di missili balistici a corto raggio e che l’attività potrebbe essere connessa alle recenti forniture militari della Corea del Nord alla Russia.

