Tutta la serie ‘Mafia’ di 2K disponibile su GeForce NOW

Home / Social News / Tutta la serie ‘Mafia’ di 2K disponibile su GeForce NOW

La leggendaria serie Mafia di 2K arriva su GeForce NOW questa settimana, insieme ad altri 9 nuovi titoli!

E c’è di più: il prossimo capitolo della saga, Mafia: The Old Country, sarà disponibile su GeForce NOW fin dal day one.

Nel frattempo, è il momento perfetto per riscoprire la serie Mafia, sia che tu sia un fan di lunga data sia che ti stia avvicinando ora. Ogni titolo racconta storie intense di gangster attraverso decenni e città iconiche della storia americana.

Vivi il lato oscuro del crimine organizzato attraverso protagonisti complessi, tra scelte morali, tradimenti e la brutalità della vita nella mafia.

Ma non finisce qui: questa settimana puoi anche metterti alla prova con Towerborne, il nuovo action RPG a scorrimento laterale firmato Stoic, e scoprire l’ultimo aggiornamento di Genshin Impact.

Ecco la lista completa dei titoli disponibili questa settimana:

Survival Machine (Nuovo rilascio su Steam, 7/05)

Revenge of the Savage Planet (Nuovo rilascio su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 8/05)

Spirit of the North 2 (Nuovo rilascio su Steam, 8/05)

Mafia (Steam)

Mafia II (Classic) (Steam)

Mafia: Definitive Edition (Steam e Epic Games Store)

Mafia II: Definitive Edition (Steam e Epic Games Store)

Mafia III: Definitive Edition (Steam e Epic Games Store)

Towerborne (Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass)

21 nuovi titoli in arrivo a maggio su GeForce NOW

In occasione di questo nuovo appuntamento GFN Thursday, al posto dei fiori primaverili NVIDIA porta ai suoi gamers una nuova serie di titoli in arrivo sul cloud nel mese di maggio.

11 nuovi titoli sono in arrivo questa settimana su GeForce NOW

È di nuovo quel momento della settimana: il GFN Thursday porta una nuova ondata di giochi nel cloud, con una selezione che spazia tra novità assolute e titoli di successo da non perdere.

21 nuovi titoli sono in arrivo su GeForce NOW

Otto titoli sul cloud già da questa settimana Non è un pesce d’aprile: su GeForce NOW sono in arrivo ben 21 giochi! Preparatevi per un mese ricco di novità con l’aggiornamento GFN Thursday e un’anteprima dei titoli in arrivo nel cloud.