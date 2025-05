Nuovo Papa eletto in tempo record: solo 4 scrutini per la fumata bianca

L’elezione del nuovo Papa, successore di Francesco, è avvenuta dopo appena 4 scrutini, rendendola una delle più rapide negli ultimi 150 anni. Un conclave così breve si colloca tra i più veloci della storia recente della Chiesa cattolica. Solo Leone XIII nel 1878 fu eletto più rapidamente, al terzo scrutinio. Per Pio X, divenuto poi santo, servirono 7 votazioni nel 1903, mentre Benedetto XV fu scelto nel 1914 al decimo scrutinio. Il conclave più lungo del secolo scorso fu quello del 1922, che vide la nomina di Pio XI dopo ben 14 votazioni; fu lui a firmare i Patti Lateranensi con l’Italia.

Nel 1939, Pio XII fu eletto in soli 3 scrutini. Giovanni XXIII, diventato papa nel 1958 dopo 3 giorni di conclave, promosse importanti aperture culminate con il Concilio Vaticano II. Paolo VI, eletto nel 1963, fu sostenuto soprattutto dai cardinali italiani. Il conclave del 1978 che portò a Giovanni Paolo I durò solo 2 giorni; il suo pontificato fu tra i più brevi, con appena 33 giorni. Sempre nel 1978, Giovanni Paolo II fu eletto dopo 4 giorni, diventando il primo papa non italiano da secoli.

Nel 2005, Benedetto XVI fu eletto in 26 ore, al quarto scrutinio. Infine, nel 2013, l’elezione di Francesco richiese 5 scrutini in 36 ore. L’attuale conclave, durato meno di due giorni, ha scritto una nuova pagina nei tempi record delle elezioni pontificie.

