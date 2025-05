Conclave, ancora nessun Papa: anche la seconda fumata è nera

Home / Social News / Conclave, ancora nessun Papa: anche la seconda fumata è nera

Prosegue senza esito l’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile. Anche la seconda fumata dal comignolo della Cappella Sistina si è alzata nera, segnalando che non è stato raggiunto un accordo tra i 133 cardinali elettori. Dopo il primo scrutinio di ieri, i cardinali si sono nuovamente riuniti oggi per un'altra votazione, ma il Conclave non ha ancora individuato il 267esimo pontefice della storia della Chiesa cattolica. La prossima fumata è prevista dopo le 19, salvo una decisione anticipata. Cresce l’attesa dei fedeli riuniti in Piazza San Pietro e in tutto il mondo.

Conclave: cresce il consenso su Robert Francis Prevost, chi è il cardinale statunitense tra i più quotati al Soglio Pontificio

Dopo la prima fumata nera del Conclave, si rafforza l’ipotesi che il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, possa diventare il primo papa statunitense della storia.

Conclave, secondo giorno: attesa per le fumate e possibile elezione del nuovo Papa

Oggi è il secondo giorno di Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Dopo la prima fumata nera di ieri, i 133 Cardinali elettori tornano oggi nella Cappella Sistina per proseguire le votazioni che porteranno al 267° Pontefice della Chiesa cattolica.

Conclave: ecco chi sono i 133 cardinali elettori, dal più giovane al più anziano

Sono 133 i cardinali elettori che, dalle ore 16:30 del 7 maggio 2025, si chiuderanno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice, successore di Papa Francesco.