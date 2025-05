Perchè The Couple è stato cancellato: Mediaset dona 1 milione al Gaslini di Genova

Perchè The Couple è stato cancellato: Mediaset dona 1 milione al Gaslini di Genova

The Couple, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato cancellato anticipatamente a causa di ascolti televisivi deludenti. Dopo un debutto con uno share del 18,55%, le successive puntate hanno registrato un calo costante, raggiungendo il 7,65% nella quarta puntata, con meno di un milione di telespettatori.

La decisione di chiudere il programma è stata presa da Mediaset in accordo con Endemol Shine Italy. Invece di proseguire con le otto puntate inizialmente previste, il reality si è concluso dopo cinque episodi. La chiusura anticipata di The Couple riflette le difficoltà incontrate dal programma nel conquistare il pubblico, nonostante la presenza di una conduttrice esperta come Ilary Blasi e un format ispirato al successo spagnolo Gran Hermano Dúo.

La chiusura è stata accompagnata da una decisione significativa di Mediaset, che ha scelto di devolvere l’intero montepremi di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La somma sarà utilizzata per la realizzazione di un nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale, dotato di tecnologie avanzate per garantire cure all’avanguardia ai pazienti più fragili.

La donazione verrà effettuata tramite Mediafriends, la onlus che unisce Mediaset, Mondadori e Medusa, in collaborazione con Gaslininsieme ETS. Il gesto, concordato con Endemol Shine Italy, rappresenta un esempio concreto di impegno sociale da parte del gruppo televisivo.

Il direttore del reparto Andrea Moscatelli ha evidenziato l’importanza delle nuove tecnologie che verranno acquisite grazie alla donazione, fondamentali per interventi complessi e terapie salvavita. Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Gaslini e della Fondazione Gaslini Insieme, ha ringraziato pubblicamente Mediaset, sottolineando il valore simbolico e pratico del gesto, definendolo un esempio di responsabilità sociale nel mondo dell’intrattenimento.

Mediaset ha inoltre espresso gratitudine verso Ilary Blasi per la professionalità dimostrata durante la conduzione del progetto. Il progetto televisivo si chiude così con un’azione concreta destinata a migliorare la sanità pediatrica italiana, offrendo un’opportunità in più ai bambini ricoverati al Gaslini.

