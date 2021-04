Perchè è stato chiuso il sito Trash Italiano. Causa con Mediaset?

Collegandosi al sito e sui vari profili social Trash Italiano risulta chiuso o appare la scritta "Questo account non esiste", si legge ad esempio sulla pagina Twitter. Che cosa è accaduto a Trash italiano: perchè il sito è chiuso e i profili social sono disattivati?

Perchè è stato chiuso il sito Trash Italiano?

Diciamo subito che il sito Trash Italiano pare sia stato bloccato per via di una causa legale con Mediaset. Nei giorn scorsi si era pensato a un sabotaggio hacker oppure ad una tecnica per rilanciare un altro progetto visto che il suo ideatore stava per lanciare una linea di prodotti con Chiara Ferragni.

Nulla di tutto ciò, la causa della chiusura sarebbe dovuta, come riportano alcuni siti come Giornalettismo ad un'azione legale intrapresa da MEdiaset:

“Questo è il primo passo di una querelle, perché il match è solo all’inizio. Nel mentre stop all’evoluzioni mentali legate a strategie di comunicazione o tentativi di lancio legati al profilo scomparso. L’azione legale intentata da Mediaset “corposa e immediata” ha costretto, per il momento, Trash Italiano a sparire dai radar”.

I motivi di questa azione legale di Mediaset nei confronti di Trash Italiano non sono chiari, ma la pagina con ben quattro milioni di follower, oggi orfani di video e meme divertenti e virali, aveva assunto una posizione predominante dal punto di vista "ideologico" sui programmi televisivi.



