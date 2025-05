CRANIO CREATIONS PORTA IL GIOCO DA TAVOLO AL SALONE DEL LIBRO

Che cosa hanno in comune i giochi da tavolo e la letteratura? Sicuramente la capacità di creare universi, costruire interi immaginari e far volare la mente oltre i confini del reale, permettendo di diventare protagonisti di avventure impossibili e storie appassionanti. Per questo anche Cranio Creations – casa editrice leader nel campo dei giochi da tavolo – sarà presente al Salone del Libro di Torino, dove porterà dei boardgame imperdibili per i veri bookaholic. L’appuntamento è dal 15 al 19 maggio, allo stand E72, pad. 1 del Lingotto Fiere, a Torino.

Oggi più che mai, libri, film, giochi da tavolo e videogiochi sono innegabilmente uniti da un filo rosso: da un libro può nascere l’ispirazione per un film, autori di videogiochi si cimentano nel graphic novel, e una serie tv può diventare persino un gioco da tavolo! È questo il caso di Mercoledì – Creature e Reietti, basato sullo show diretto dal maestro del gotico, Tim Burton: un card game “da paura” in cui i giocatori devono sbaragliare gli avversari liberandosi delle carte che hanno in mano il più velocemente possibile. Inoltre, ogni personaggio della serie è in grado di influenzare la partita con le sue singolari abilità, rendendo il gameplay avvincente e ricco di plot-twist inaspettati, esattamente come una serie tv.

A proposito di serie tv, gli amanti dei medical drama troveranno pane per i loro denti con Medical Mysteries – New York, gioco da tavolo investigativo che richiede di affinare l’ingegno per risolvere intriganti misteri clinici. In questo boardgame cooperativo, i partecipanti vestono i panni di un’equipe di medici chiamata a scoprire quale morbo misterioso affligge il paziente di turno. Dopo aver esaminato i sintomi, bisogna effettuare gli esami necessari, procedere con la diagnosi e individuare la causa scatenante. Non resta che somministrare il trattamento corretto e sperare che il malato guarisca, o quantomeno superi la notte.

A tutti gli amanti del fantasy Cranio Creations propone Luminus, che grazie alle sue illustrazioni sognanti crea un mondo fantastico e misterioso, popolato da strane creature. In Luminus, infatti, si diventa protagonisti di una caccia al tesoro sui generis: con la propria torcia incantata, bisogna scovare gli esseri bizzarri che si celano nelle tenebre – unicorni, geni della lampada, maghi e molto altro – utilizzando tutta l’astuzia possibile. Perfetto per chi ama perdersi in universi narrativi intrisi di magia.

I lettori non si distinguono solo per i loro gusti, ma anche per il modo in cui sistemano i libri sugli scaffali. Per autore? Per casa editrice? Per colore? Ogni criterio è lecito, l’importante è provare quel piacere sconfinato nell’ammirare una libreria in cui ogni volume è al suo posto. C’è un gioco da tavolo che replica quel brivido di soddisfazione: My Shelfie - The Dice Game, che dopo il grande successo di My Shelfie riporta i giocatori nell’accogliente mondo domestico, ma chiede, questa volta, di ritrovare tutti gli oggetti prima degli altri, in un’avvincente competizione all’ultimo lancio di dado.

Proprio in questo periodo in cui la vita richiede di essere costantemente online, libri e giochi da tavolo consentono di scollegarsi dagli schermi e dalla realtà, di riscoprire la bellezza dell’analogico e lasciarsi incantare dal fascino eterno delle storie. Non resta che passare dallo stand Cranio Creations per scoprire il meraviglioso universo dei giochi da tavolo.

