CRANIO CREATIONS AL PLAY: FESTIVAL DEL GIOCO

DAL 19 AL 21 MAGGIO 2023 MODENAFIERE





CRANIO CREATIONS CELEBRAIL MONDO DEI GIOCHI DA TAVOLO

A PLAY: FESTIVAL DEL GIOCO





Saranno tantissime le novità tra i tavoli da gioco di Cranio Creations, che quest’anno offre anche la possibilità di acquistare i propri prodotti con l’uso delle criptovalute. Tra creator e autori di spicco del mondo ludico, lo stand A40 si prefissa come una tappa obbligatoria al Festival di Modena.





In un mondo dove la dematerializzazione dei legami sociali sembra avere preso il sopravvento, i giochi in scatola offrono delle reali opportunità d’incontro e di confronto: ben oltre dall’essere semplici oggetti di svago, sono dei veri e propri incubatori culturali, capaci di generare narrazioni che incentivano la socialità e lo sviluppo di un immaginario condiviso. È proprio questo il messaggio insito in “Narrazioni incrociate – il gioco come arte combinatoria”, il tema di Play: Festival del Gioco 2023, che si terrà dal 19 al 21 maggio presso ModenaFiere. Per l’occasione Cranio Creations, una delle più note case editrici italiane, proporrà un programma ricco di novità e iniziative che metteranno in risalto il valore aggregativo e culturale dell’universo ludico, mettendo in contatto addetti ai lavori, appassionati e figure di spicco del magico mondo dei boardgame.



Nel vasto panorama dei giochi in scatola, Cranio Creations si è da subito configurata come una realtà capace di coniugare espressione creativa ed elevata interattività. Presso lo stand A40, Padiglione A, i migliaia di visitatori della ludoteca più grande d’Italia potranno provare tantissimi titoli della casa editrice, tra cui La Montagna Incantata, dove vestiranno i panni di giovani apprendisti stregoni intenti a impedire il complotto delle quattro Streghe Malvagie, e Nome in Codice, il gioco che catapulterà i suoi giocatori nel mondo dello spionaggio, stimolando la loro capacità deduttiva attraverso la codificazione degli indizi da fornire ai compagni di squadra. Ed è proprio ai tavoli di Nome in Codice che intere classi di scuola media si troveranno impegnate nella sfida di logica e intuito, per promuovere l’importante funzione educativa ricoperta dai giochi.Il tavolo da gioco, grande protagonista dello stand di Cranio Creations, è un luogo d’immaginazione, uno spazio circoscritto dove diversi livelli di creazione s’intrecciano per dare vita ad un’unica grande storia, all’interno della quale è possibile imparare e divertirsi, provare nuove vesti e socializzare. Presso lo stand sarà possibile giocare con influencer e creator del panorama ludico italiano ed incontrare alcuni dei suoi autori più interessanti: Simone Luciani, co-autore di Barrage, Soqquadro e Newton, Danilo Sabia e Renzo Conzadori (la cui ultima invenzione, Rise, è in uscita proprio i giorni del Festival), saranno tra i tavoli di Cranio Creations per condividere il loro amore per i giochi con tutti i visitatori di Play. Sarà presente anche La Gilda del Cassero, la compagnia di gioco del Cassero LGBTI+ Center di Bologna, che presenzierà la fiera per portare le istanze della comunità ludica LGBTI+ e per renderla uno spazio sempre più inclusivo e aperto.Tra giochi, Add-on e gadget, saranno più di 150 i prodotti di Cranio Creations che i visitatori potranno acquistare durante il Play, anche con l’uso delle cryptovalute. Non mancheranno le novità, soprattutto quelle per i più esperti, e uno spazio dedicato dove i giocatori potranno immortalare il loro “bottino”, frutto di ore e ore di attentissimo shopping!

