Tempest Rising - Diario di Sviluppo Finale e Trailer Riconoscimenti

Oggi, l’etichetta editoriale 3D Realms di Saber Interactive e Knights Peak, in collaborazione con lo sviluppatore Slipgate Ironworks, hanno pubblicato un nuovissimo diario di sviluppo per Tempest Rising, l’esplosivo gioco di strategia in tempo reale ispirato alla nostalgia che sta riaccendendo la passione per il genere.

Dal suo lancio avvenuto il 17 aprile, Tempest Rising ha ricevuto ampi consensi grazie al suo gameplay classico da RTS, agli aggiornamenti tecnici moderni e alla coinvolgente campagna ambientata in una realtà alternativa.

Ora i giocatori possono guardare l’intera serie in quattro episodi che racconta come il team abbia unito meccaniche rétro e tecnologia moderna per creare l’RTS contemporaneo definitivo, e possono godersi anche un nuovo trailer dei riconoscimenti che celebra l’eccezionale accoglienza ricevuta dal gioco.

Guarda Beyond the Battlefield, Episodi 1-4: [ https://youtu.be/Hw4Qq1ELcDE?si=1xG7brYeK2n1wNMJ ]

Guarda il Trailer dei Riconoscimenti: [https://www.youtube.com/watch?v=LZsPswCcXDM]

Nei giorni precedenti al lancio, Slipgate Ironworks ha presentato Beyond the Battlefield, una serie di diari di sviluppo in stile documentario che esplorano ogni aspetto della creazione del gioco. I primi tre episodi hanno raccontato le origini di Tempest Rising, le fazioni uniche presenti nel gioco e la colonna sonora originale, composta dal leggendario Frank Klepacki, icona della musica RTS. Oggi viene pubblicato anche il quarto e ultimo episodio, dedicato al processo di trasformazione delle idee in meccaniche di gioco, all’integrazione dei feedback dei giocatori e all’equilibrio dell’esperienza multiplayer.

Il 24 aprile, è stato rilasciato il primo importante aggiornamento post-lancio, che ha introdotto match classificati e classifiche globali. Tra le novità future in arrivo: la modalità spettatore, il sistema di code per gruppi e l’aggiunta della fazione Veti come terza fazione giocabile nella campagna.

Tempest Rising è disponibile ora su Steam al prezzo di € 39,99 (Edizione Standard) e € 49,99 (Edizione Deluxe), che include il gioco completo, un artbook digitale e la colonna sonora ufficiale con 41 tracce adrenaliniche.

TEMPEST RISING: NUOVO AGGIORNAMENTO E NUOVO TRAILER

Dopo l’uscita della scorsa settimana, l’acclamato dalla critica RTS lancia oggi partite classificate e classifiche su Steam.

TEMPEST RISING: DISPONIBILE ACCESSO ANTICIPATO

TEMPEST RISING: ACCESSO ANTICIPATO DISPONIBILE DA OGGI PER I POSSESSORI DELLA DELUXE EDITIONPreordina ora e sii tra i primi a vivere due epiche campagne RTS per giocatore singolo e la modalità multiplayer prima del lancio ufficiale previsto per il 24 aprileUna nuova era per gli appassionati degli strategici in tempo reale sta per cominciare.

Recensione Tempest Rising

Il ritorno in grande stile degli RTS classiciNel mondo dei videogiochi, il genere degli strategici in tempo reale (RTS) ha vissuto alti e bassi, con un periodo d’oro negli anni ’90 e 2000 grazie a titoli iconici come Command & Conquer, Warcraft III e StarCraft.