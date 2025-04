Nuovo trailer di gameplay per Tempest Rising

A sole due settimane dal lancio ufficiale, 3D Realms (etichetta del gruppo Saber Interactive), Knights Peak e lo studio di sviluppo Slipgate Ironworks hanno pubblicato un nuovo trailer di quattro minuti dedicato al loro atteso RTS per PC, Tempest Rising.

Il video, intitolato “Cos’è Tempest Rising?”, è un vero e proprio crash course che presenta i punti chiave del gioco: la trama principale, le modalità single player e multiplayer, le meccaniche di gameplay e le fazioni in lotta.

Guarda il trailer su YouTube: - https://www.youtube.com/watch?v=VxWtdZ9_wK0&t=4s -

Ambientato in una linea temporale alternativa nel 1997, dopo che la Crisi dei Missili di Cuba è sfociata in una guerra nucleare, Tempest Rising ci catapulta in un mondo devastato dal conflitto. In questo scenario prende piede una misteriosa sostanza rossa carica di energia, la Tempest, che trasforma radicalmente il pianeta risvegliando un’antica razza dormiente: i Veti.

Due campagne epiche ti permetteranno di vivere la storia attraverso gli occhi di due fazioni uniche, in un gameplay profondo e gratificante, dove strategia e abilità sono al centro dell’esperienza. Il tutto accompagnato da una colonna sonora originale firmata da Frank Klepacki, leggendario compositore della serie Command & Conquer.

Guida le truppe d'élite delle Forze di Difesa Globale o la temibile Dinastia Tempest, sia nella modalità giocatore singolo che nel multiplayer online. Costruisci la tua base, gestisci le risorse, comanda il tuo esercito e metti in atto strategie audaci per conquistare la vittoria.

Tempest Rising sarà disponibile dal 24 aprile su Steam, ma chi preordina la Deluxe Edition potrà iniziare a giocare in anticipo, già dal 17 aprile.