Scontro Meloni-Renzi in Senato sul premierato: Non farò mai ciò che ha fatto lei

Giorgia Meloni risponde con una frecciata a Matteo Renzi durante il premier time al Senato, dopo una domanda del leader di Italia Viva sulle riforme istituzionali. Renzi ha chiesto se la premier consideri coerente non dimettersi nel caso in cui la riforma del premierato venisse bocciata. Meloni ha replicato ironicamente: "Mi è sfuggita la sua domanda... Mi ha chiesto se mi dimetterei in caso di bocciatura del referendum. Lo farei anche volentieri, ma non farei mai niente che abbia già fatto lei".

Renzi ha risposto rivendicando le riforme dei suoi governi: "Noi abbiamo fatto la riforma del lavoro, Industria 4.0, gli 80 euro. È stata una stagione di riforme e civiltà, in cui la maggioranza ascoltava l’opposizione". Ha poi accusato Meloni di evitare il confronto nel merito e di ricorrere ad attacchi personali: "Quando la maggioranza vuole zittire l’opposizione, è perché è nervosa e vuole cambiare la legge elettorale".

Lo scambio rientra nel clima teso intorno alle riforme costituzionali e in particolare al progetto sul premierato, fortemente voluto dal governo.

