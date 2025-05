Pio e Amedeo contro i Ferragnez: Ci hanno truffati con la favola della famiglia perfetta

Pio e Amedeo tornano a far discutere con un attacco diretto a Chiara Ferragni e Fedez. Ospiti del podcast di Gianluca Gazzoli, i due comici pugliesi hanno criticato duramente l’immagine costruita sui social dalla coppia, definendola una “truffa”. Secondo loro, i Ferragnez avrebbero venduto per anni il modello della “famiglia perfetta”, contribuendo a far sentire inadeguate le persone comuni.

Nel podcast BSMT, Pio e Amedeo hanno detto: “Siamo stati tra i primi haters dei Ferragnez. Li abbiamo sempre attaccati. Prima del Pandoro-gate, prima di tutto: la vera truffa è la famiglia del Mulino Bianco che ci hanno propinato. Ci hanno fatto credere che fosse reale, e ci sentivamo sbagliati per non avere quella perfezione in casa”.

Il duo ha anche ricordato il dissidio con Fedez, nato dal monologo contro il politicamente corretto a Felicissima Sera: “Siamo gli unici con cui non ha ancora fatto pace. Ha fatto pace con tutti, ma non con noi”.

Pio ha rincarato la dose: “Farsi fare la morale da chi metteva lo smartphone in faccia ai figli da quando avevano un anno è qualcosa che non ho mai digerito”.

L’intervista ha riportato al centro della scena le tensioni tra i due comici e la celebre ex coppia, già più volte oggetto di critiche per l’esposizione social della loro vita familiare.

