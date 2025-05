Donna accoltellata nella metropolitana di Tokyo: sospesa la linea Namboku

Aggressione in metro a Tokyo: un uomo ha attaccato una donna con un coltello da cucina nella stazione della linea Namboku, ferendola alla testa e al collo. Secondo quanto riferisce l'emittente giapponese Nhk, la vittima è cosciente, mentre l'aggressore è stato arrestato sul posto dalla polizia metropolitana di Tokyo. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell'attacco. A seguito dell'incidente, la circolazione dei treni sulla linea Namboku è stata temporaneamente interrotta.

