Sophie Codegoni a Le Iene: Basciano mi ha fatto a pezzi, ho avuto il coraggio di dire basta

“Mi ha fatto a pezzi” è l’inizio del toccante monologo con cui Sophie Codegoni si è raccontata nella puntata de Le Iene andata in onda martedì 6 maggio. L’influencer ha parlato apertamente della fine della relazione con Alessandro Basciano, descrivendola come un “calvario” che l’ha segnata profondamente.

La 24enne ha rivelato il dolore vissuto negli ultimi anni, tra controllo, gelosia e isolamento: “Mi ha fatto a pezzi con le parole, con lo sguardo, con quel modo di farti sentire sempre in colpa. Io lo amavo, restavo anche quando stavo male, sperando che cambiasse”.

Il racconto si intreccia con i provvedimenti giudiziari: il 30 aprile la Cassazione ha confermato per Basciano il divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti della sua ex compagna.

Nel suo intervento, Codegoni ha ricordato gli episodi di controllo e intimidazione: “‘Lì non ci vai’, ‘al primo squillo devi rispondere’. Era geloso della mia libertà e io lo chiamavo ancora amore”. La denuncia è arrivata nel dicembre 2023, quando Sophie ha trovato la forza di reagire: “Mi spiava, minacciava chi mi stava vicino. Ho avuto paura. È lì che ho capito di doverlo denunciare”.

“Sorridevo fuori, ma dentro cadevo a pezzi”, ha detto con la voce rotta. “Mi dicevano ‘sei troppo magra’, ma nessuno chiedeva come stessi davvero. Il dolore che non si vede spesso non esiste per gli altri”.

Infine, un appello alle donne che vivono situazioni simili: “Questa è la mia verità. Se ti riconosci in queste parole, sappi che non sei sola. Non è colpa tua. Un giorno tornerai a vivere, a testa alta, senza più paura di dire: ‘Mi ha fatto male, ma sono ancora qui’”.

