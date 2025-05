MS offerte per la Tech Week Amazon

MSI annuncia oggi le sue offerte per la Tech Week Amazon che inizia oggi durante la quale sarà possibile trovare sulla piattaforma di ecommerce una selezione di prodotti, pensata per rispondere a ogni necessità, in promozione con fino a 400 euro di sconto per una finestra di tempo limitata.

Gli appassionati di videogiochi potranno trovare due diverse configurazioni del laptop MSI Cyborg 15 , che racchiude in un design nuovo e futuristico hardware in grado di coniugare prestazioni ed efficienza, anche in lavori multitasking e giochi esigenti. I più esigenti avranno invece la possibilità di scegliere il Vector 16 HX AI :, la scelta definitiva per gli appassionati STEM e per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi in quanto a velocità e reattività, mentre i più attenti al portafogli troveranno nei laptop MSI Thin la risposta alle loro esigenze.

Quanti sono invece alla ricerca di una macchina dall’estetica più sobria ed elegante, pensata per la quotidianità – tanto personale quanto professionale – non potranno invece farsi sfuggire le promozioni su una selezione di modelli delle famiglie Modern e Prestige : la serie Modern include prodotti dal design sottile, potente ed elegante ed è pensata per aggiungere stile alla produttività di ogni giorno, con laptop dalle finiture differenti per consentire a ognuno di scegliere il più adatto alla propria personalità; con i laptop della serie Prestige è invece possibile reinventare la produttività, con l'intelligenza artificiale e hardware in grado di offrire prestazioni premium, display brillante ed elevata efficienza della batteria.

La selezione di prodotti MSI pe la Tech Week è su Amazon.

