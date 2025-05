Fabio Fognini annuncia l'addio agli Internazionali d'Italia: È arrivato il momento di lasciare spazio ai giovani

Fabio Fognini ha annunciato che quella del 2025 sarà la sua ultima partecipazione agli Internazionali d’Italia. Alla vigilia del match d’esordio al Foro Italico contro il britannico Jacob Fearnley, l’ex numero 9 del mondo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho deciso che saranno i miei ultimi Internazionali d’Italia. Voglio dare spazio ai giovani, è giusto così”. Il tennista ligure, 37 anni, ha ricordato con orgoglio i momenti più importanti della sua carriera: “Ho fatto una bellissima carriera e sono contento, ma come in tutte le cose c'è un inizio e una fine”. Tra i ricordi più emozionanti, Fognini ha citato la vittoria contro Andy Murray nel 2017, quando lo scozzese era numero uno del mondo: “È stata la più bella qui a Roma”. L’annuncio del ritiro dal torneo romano segna un passaggio importante per uno dei protagonisti del tennis italiano degli ultimi vent’anni.

