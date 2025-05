Stati Uniti, via libera immediato al divieto per persone transgender nell'esercito: decisione della Corte Suprema

Stati Uniti, via libera immediato al divieto per persone transgender nell'esercito: decisione della Corte Suprema

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l’amministrazione Trump ad applicare fin da subito il divieto per le persone transgender di prestare servizio militare, mentre i procedimenti giudiziari in corso continueranno nei tribunali inferiori. Con sei voti favorevoli e tre contrari, espressi dai giudici di orientamento liberale, l’Alta Corte ha annullato la sospensione emessa in precedenza da un tribunale federale nei confronti dell’ordine esecutivo presidenziale. L'attuale provvedimento risulta più restrittivo rispetto a quello approvato durante il primo mandato di Trump, che aveva già introdotto un blocco simile poi revocato con l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. L'intervento della Corte permette ora all'ex presidente di ripristinare una delle politiche più controverse adottate in ambito militare.

