Dino Path Trail arriva il 9 maggio

Dino Path Trail arriva il 9 maggio

Un roguelike survival action dove i dinosauri vagano per il selvaggio West insieme ai desperados - Nessuna legge, nessuna pietà

Dino Path Trail, il roguelike survival action dove i dinosauri non si sono mai estinti e il selvaggio West non è mai finito, verrà lanciato il 9 maggio 2025 su Steam. Creato dal team indie italiano Void Pointer, è un viaggio mortale attraverso biomi generati proceduralmente dove ogni proiettile conta e ogni dinosauro potrebbe essere l'ultimo.

Pagina Steam: https://store.steampowered.com/app/2481670/Dino_Path_Trail/

Guarda il trailer ufficiale della data di uscita: https://youtu.be/_wR4_oNNGoI

Giocherai nei panni di Lucy, una pistolera braccata da una taglia in missione per salvare la sorella rapita. Per sopravvivere, avrai bisogno di riflessi rapidi, mira precisa e un piano dannatamente efficace. La frontiera pullula di predatori, sia preistorici che umani, e nemmeno il tuo accampamento base mobile è davvero al sicuro.Dopo un'ottima performance allo Steam Next Fest e una valutazione "Molto positiva" del 91% sulla demo, Dino Path Trail è pronto per il lancio ufficiale.

Caratteristiche principali:? Roguelike d'azione con meccaniche survival: sopravvivi in ??biomi letali - deserti, paludi, cime ghiacciate - dove la morte è solo l'inizio. Bottino e crafting per la sopravvivenza: un tocco aggiuntivo alla classica formula roguelike;? Sistema di taglie: più a lungo sopravvivi, più vorranno la tua testa. Aspettati nemici più forti e più caos;Base mobile: potenzia e sposta il tuo accampamento disegnato dai dinosauri: il tuo unico posto sicuro in un mondo che ti vuole morto;? Storia persistente: svela una narrazione più ampia attraverso più run. Anche nella morte, il mondo ricorda;? Scontri a fuoco con mordente: affronta fuorilegge, cavalieri di dinosauri e predatori al vertice della classifica usando armi modificabili e munizioni elementali;? Preistorico ma plausibile: il team ha collaborato con un vero paleontologo per garantire dinosauri anatomicamente accurati, rimanendo al passo con le ultime scoperte. Pur mantenendo una certa libertà creativa per renderli divertenti e coinvolgenti, sono riusciti a evitare errori comuni, come rappresentare i rapaci come mostri squamosi di dimensioni enormi. Aspettatevi creature emozionanti e credibili, che fondono accuratezza scientifica e un tocco di fantasia.

"Dino Path Trail è il risultato di tre anni e mezzo di instancabile passione e dedizione. Solo un sogno condiviso che si è rifiutato di morire. E nemmeno i dinosauri."