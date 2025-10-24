Path of Exile: Keepers of the Flame arriva il 31 ottobre

Qualcosa di malvagio sta per arrivare il 31 ottobre con Path of Exile: Keepers of the Flame, che riaccende l'eredità della Breach league in una nuova e contorta versione. L'espansione introduce nuove opzioni di Ascendancy rese possibili dalle classi Bloodline, l'attesissimo sistema di scambio asincrono, nuovi boss Uber Pinnacle, miglioramenti alla qualità di vita e molto altro ancora.

Il primo sequel di una League: Keepers of the Flame

Onorando l'eredità e la storia iconica della Breach league, i giocatori incontreranno Ailith, fondatrice dei Keepers of the Flame, un ordine monastico segreto che difende Wraeclast dall'invasione dei Breachlords. Si tratta di entità che si sono fatte strada da un regno desolato, con l'obiettivo di conquistare ogni centimetro di Wraeclast e stabilire le loro minacciose costruzioni su tutto il territorio.

Proteggi Ailith mentre canalizza la Fiamma, consentendo di spazzare via le contorte infestazioni dei Breachlords. In alcune aree, il confine tra i regni si è quasi completamente assottigliato. I giocatori potrebbero anche incontrare un'enorme mano che lacera lo spazio tra le dimensioni, aprendo una Breccia Instabile che può inondare la zona di terrori indicibili. Cacciate i mostri a vostro rischio e pericolo, perché le vostre azioni potrebbero attirare l'attenzione di Vruun, Maresciallo di Xesht. Sconfiggete questo temibile nemico per sigillare definitivamente la Breccia e recidere un altro filo che lega il mondo dei Breachlords a Wraeclast. Ce ne sono molti altri che vi aspettano nelle aree endgame che sono state trasformate in Breach Hives, brulicanti di Mostri.

Create terrificanti potenziamenti con l'Albero della Genesi

Tutto il lavoro svolto per abbattere le Brecce non passa inosservato. Nel Monastero dei Custodi, i giocatori scopriranno l'Albero della Genesi, un motore di creazione empia che offre grandi ricompense. Lavorando a stretto contatto con Ailith e scoprendo altri incontri con le Brecce, i giocatori potranno far crescere l'Albero della Genesi, che produrrà rami aggiuntivi per alimentare nuove forme di forza: valuta, oggetti unici, equipaggiamento e innesti, un nuovo potenziamento ultraterreno.

Gli innesti sono potenziamenti viventi che vengono infusi direttamente nella carne, incorporando nuove abilità o difese letali. I giocatori possono aggiungere il Battering Uulgraft, che farà erompere dalla terra braccia massicce, o lo Squalling Tulgraft, che casta Dance in the White, creando un tornado di ghiaccio letale che insegue aggressivamente i nemici e spara raffiche di proiettili rimbalzanti ad ogni colpo critico.

Vi aspettano sedici diversi innesti con abilità e vantaggi devastanti, quindi sentitevi liberi di mescolare e abbinare orrori cuciti nella carne a vostro piacimento! Man mano che il vostro Albero della Genesi matura, produrrà anche la valuta Foulborn, ovvero sfere grottesche che possono deformare i vostri innesti in forma ancora più empia, producendo risultati terrificanti e potentissimi.

Distruzione della pioggia e comando di nuovo potere

Keepers of the Flame introduce nuove gemme abilità e supporto. Tra queste c'è Kinetic Rain, un nuovo attacco con bacchetta che ricopre il terreno di energia cinetica instabile, infliggendo effetti devastanti a chi ha la sfortuna di trovarsi nella sua area d'effetto. Un esiliato intraprendente sarebbe in grado di ricoprire il mondo di una pericolosa forza cinetica.

Per quanto riguarda le gemme di supporto, Living Lightning Support permette a chi la equipaggia di brandire scintille viventi di servitori elementali che colpiscono con rapidità e facilità gruppi di nemici. Potenzia le tue abilità e ricopri la terra di scintille di distruzione viventi.

Date un’occhiata alle note della patch per dettagli aggiuntivi sulle nuove gemme abilità e supporto: pathofexile.com/keepers-patch- appunti .

Assorbite nuovi poteri: classi Bloodline Ascendancy

Concedetevi un nuovo e terribile dono per sottomettere i vostri nemici: le Bloodline Ascendancies, che consentono all'utente di assorbire l'essenza stessa dei nemici che uccide. Ciascuna di esse può essere sbloccata personaggio per personaggio sconfiggendo determinati boss finali. I giocatori potranno decidere e assegnare punti tra la loro Ascendancy originale e la loro Classe Bloodline. Ci sono 10 classi da scoprire, ognuna con poteri diversi associati ai boss delle leghe precedenti, che forniscono ulteriori motivi per impegnarsi nei contenuti della lega.

Sfidate gli echi della disperazione di Zana per ottenere potenti ricompense finali

Ispirati dai ricordi tormentati di Zana, i giocatori dovranno affrontare tre nuovi boss Uber Incarnation, ognuno dei quali riflette il suo tormento persistente e offre sfide formidabili con ricompense altrettanto potenti.

Come nei precedenti incontri Uber Pinnacle, l'accesso si ottiene tramite frammenti rilasciati dai boss delle mappe di livello 17. Ogni tentativo richiede cinque di questi frammenti per affrontare gli echi della disperazione di Zana e ottenere ricompense degne di nota.

Il commercio asincrono arriva su Path of Exile

Dopo il successo del commercio completamente asincrono in Path of Exile 2: The Third Edict, la tanto attesa e richiesta funzionalità sta per arrivare anche su Path of Exile.

Una volta raggiunto l'Atto 6, gli esiliati incontreranno Faustus, precedentemente noto per il suo lavoro presso il cambio valuta di Lioneye's Watch. Faustus assume un nuovo ruolo come amministratore delle Tab mercantili dei giocatori, consentendo agli utenti di mettere in vendita oggetti e di effettuare acquisti immediati e diretti da altri giocatori, anche quando sono offline. Con questo aggiornamento, il commercio a Wraeclast diventa più fluido e accessibile che mai.

Nuove funzionalità per migliorare la qualità della vita e favorire la progressione

In Path of Exile: Keepers of the Flame saranno implementate oltre una dozzina di funzionalità relative alla qualità della vita, basate sulle richieste e sui feedback della community. I ladri ora inizieranno automaticamente al livello massimo e l'Atlas Passive Tree, insieme al normale albero delle abilità passive, sarà immediatamente rimborsabile con oro. È inoltre disponibile un'opzione per scambiare e utilizzare istantaneamente un globo di potenziamento quando si utilizzano i globi di alterazione.

Superate le sfide per ottenere ricompense

La Keepers Challenge League presenta 40 nuove sfide. Completandole si sblocca il set di armature Keeper of the Flame, che permette di incarnare i monaci adoratori del fuoco dell'ordine di Ailith. Guadagnate le prime parti dopo dodici sfide e guardate la trasformazione prendere forma.

Festeggiate la nuova espansione con due nuovi pacchetti Supporter: Champion of Theopolis e Verdant Magus, entrambi disponibili in tre diverse fasce di prezzo con effetti cosmetici esclusivi che renderanno il vostro personaggio davvero speciale.