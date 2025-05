Promessa d'amore mantenuta: proposta di matrimonio al concerto di Olly dopo la vittoria a Sanremo

Promessa d'amore mantenuta: proposta di matrimonio al concerto di Olly dopo la vittoria a Sanremo

“Se Olly vince Sanremo io ti sposo”: una frase detta per gioco, diventata una promessa reale e poi una proposta di matrimonio. È accaduto lunedì 5 maggio al Teatro Concordia di Torino, durante il concerto del cantante Olly. Mattia, grande fan del cantante genovese, aveva fatto questo voto alla sua fidanzata Martina mesi prima della vittoria dell’artista al Festival di Sanremo 2024. Dopo tre mesi, la promessa si è trasformata in realtà.

Mentre Olly cantava Devastante, brano che ha conquistato le classifiche italiane, Mattia si è inginocchiato tra il pubblico e ha chiesto a Martina di sposarlo. Lei ha risposto “sì” con emozione, accolta dall'applauso caloroso del pubblico. Il cantante, accortosi della scena dalla platea, ha fermato per un attimo la performance e ha invitato i due innamorati a salire sul palco.

Con un gesto affettuoso li ha presi per mano, li ha lasciati abbracciare sotto le luci del palco e ha ripreso a cantare. La storia, che unisce musica e amore, è stata documentata dalla coppia su TikTok, condividendo tutte le fasi: dalla promessa fatta dopo il Festival alla proposta live.

Anche Olly ha apprezzato il gesto, condividendo il video nelle sue Instagram Stories con la frase: “Mi avete fatto una bella sorpresa, grazie”.

