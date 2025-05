Video Angelina Mango emozionata tra il pubblico al concerto di Olly: Quanto amore ho sentito

Home / Social News / Video Angelina Mango emozionata tra il pubblico al concerto di Olly: Quanto amore ho sentito

Angelina Mango emozionata tra il pubblico al concerto di Olly a Firenze, lunedì 19 maggio. La cantante, lontana dai riflettori, ha sorpreso i fan condividendo un momento spontaneo e sincero. Un gesto che ha rafforzato il nostro amore e affinità, testimoniando il suo legame speciale con Olly e il mondo della musica.

Angelina Mango è tornata a sorprendere i fan con una comparsa inaspettata al concerto di Olly, lunedì 19 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. La cantante, da tempo lontana dai riflettori, è stata avvistata tra il pubblico mentre assisteva con entusiasmo allo show del collega e amico, con cui ha condiviso il duetto “Per due come noi”. Il legame speciale tra Angelina Mango e Olly La sua presenza non è passata inosservata: in diversi video condivisi sui social, si vede Angelina cantare a squarciagola, visibilmente commossa. “Quanto amore che ho sentito”, ha scritto, riferendosi all’atmosfera intensa e affettuosa vissuta durante il concerto. Sui social, Olly ha confermato l’affetto reciproco condividendo una storia con il video di Angelina accompagnato dalla frase: “Stella unica”. Un gesto che testimonia la profonda amicizia musicale tra i due artisti. Enrico Nigiotti ospite sul palco e prossime date del tour Sul palco, Olly ha ospitato Enrico Nigiotti per esibirsi insieme nel brano “Sopra la stessa barca”. Il tour, completamente sold out, prosegue con una replica questa sera sempre a Firenze, per poi concludersi con le due date del 22 e 23 maggio al Gran Teatro Geox di Padova.

??Angelina Mango si commuove dagli spalti durante “Per due come noi” questa sera a Firenze?? pic.twitter.com/z4VVUzQAVi — Olly Update Italia (@OllyUpdateIT) May 19, 2025

Altri aggiornamenti su Angelina Mango

Angelina Mango, fan in attesa di nuova musica dopo un video sospetto su TikTok

Angelina Mango potrebbe essere pronta a tornare con nuova musica. I fan lo sperano dopo un video pubblicato su TikTok, in cui l'artista balla sulle note di "Amore disperato" di Nada insieme a un'amica e al suo cagnolino.

Angelina Mango annulla il tour italiano ed europeo per motivi di salute

Angelina Mango ha annunciato l'annullamento dei suoi concerti in Italia e in Europa per motivi di salute.

Olly e Angelina Mango - esce oggi il singolo 'Per due come noi'

Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.