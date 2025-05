Alessandro Preziosi: La separazione da Vittoria Puccini è stata dura, ho sofferto meritatamente per amore

Alessandro Preziosi si confessa a Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, svelando lati inediti della sua vita privata e della sua carriera. Durante l’intervista in onda martedì 6 maggio alle 21.20, l’attore si è mostrato senza filtri, parlando della fine della relazione con Vittoria Puccini, delle scene intime nei film e del suo percorso artistico.

Alla domanda su come si comporti nelle scene di sesso, Preziosi scherza: “Mi chiamano Olé. Sono un guizzante”, aggiungendo di essere “bello strafottente” e “un sano provocatore”. Alla provocazione di Fagnani su chi non lo apprezza, l’attore risponde ironico: “Perché mi puzza l’alito… scherzo!”.

Sul successo di Elisa di Rivombrosa, l’attore rivela che gli ha dato libertà, ma confessa: “Se potessi tornare indietro non lo rifarei. Anzi, sì, perché è nata una figlia meravigliosa”. A Fagnani che gli chiede se ha avuto tutto dalla carriera, risponde che gli mancano “collaborazioni importanti” con registi che stima molto.

Riguardo al passato televisivo, ammette: “Me l’hanno fatto pagare. Poi però sono tornati tutti in tv”. Sul piano sentimentale, rivela di aver sofferto per amore: “Ho meritato di soffrire, ho seminato male. Non sono così stupido da credere di uscire vincitore o perdente da una storia”. Il dolore più grande, confessa, è stato per la separazione da Vittoria Puccini.

Alla domanda se sia innamorato oggi, l’attore resta in silenzio prima di rispondere: “Sono in transito”. E sulla relazione con Delfina Delettrez Fendi, ammette: “In questo momento… non so che rispondere”.