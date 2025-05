Pavia, uomo accoltellato a morte nel cortile di casa a Vigevano: arrestato un 25enne con precedenti

Home / Social News / Pavia, uomo accoltellato a morte nel cortile di casa a Vigevano: arrestato un 25enne con precedenti

Un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate nella notte nel cortile della sua abitazione a Vigevano, in provincia di Pavia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un 25enne rumeno con precedenti penali, identificato come S.K.C.. Il giovane è stato fermato poco distante dalla scena del crimine e, al momento del controllo, aveva con sé un coltello da cucina ancora insanguinato.

Pavia, Marito e moglie trovati morti in casa a Confienza: ipotesi omicidio-suicidio

Una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione nel pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia.

Mamma e bimbo muoiono durante il parto al Policlinico San Matteo di Pavia

Una donna e il suo bambino sono deceduti durante il parto la notte scorsa al Policlinico San Matteo di Pavia.

Pavia - 54enne ucciso di botte in casa: in caserma 2 coinquilini

Al momento, i due italiani che condividevano la casa con la vittima sono stati portati in caserma, dove le forze dell'ordine stanno vagliando la loro posizione.