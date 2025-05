Roma, anziano travolto e ucciso a San Basilio: pirata della strada fugge senza soccorrere

Tragedia questa mattina a San Basilio, quartiere nord-est di Roma, dove un uomo di 83 anni è stato investito e ucciso da un'auto il cui conducente è fuggito senza prestare alcun soccorso. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via Arquata del Tronto, all’altezza dell'incrocio con via Recanati. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, che stanno conducendo le indagini per rintracciare il responsabile. L'anziano pedone è deceduto sul colpo. Gli investigatori stanno acquisendo immagini da eventuali telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell'accaduto e identificare l'automobilista in fuga.

