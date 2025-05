FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200

Home / Social News / FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200

Porta comodamente il Wi-Fi in ogni abitazione con il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200

Con il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, AVM introduce una nuova categoria di prodotti. Questo set compatto da due o tre FRITZ!Repeater 3000 AX può essere facilmente collegato a qualsiasi router o modem per fibra ottica, offrendo subito tutte le funzioni avanzate della famiglia FRITZ!, tra cui un’interfaccia utente sicura, hotspot per gli ospiti, aggiornamenti gratuiti e un’assistenza di alto livello. Il Mesh Wi-Fi Set utilizza il Wi-Fi 6 su tre bande (una a 2,4 GHz e due a 5 GHz), garantendo velocità fino a 4200 Mbit/s. In questo modo, la massima larghezza di banda può essere distribuita facilmente in case e appartamenti di varie dimensioni. Ogni ripetitore è inoltre dotato di due porte LAN Gigabit per una navigazione veloce via cavo in ogni stanza. Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 è già disponibile al prezzo consigliato di 329 euro per la versione "2-pack" e 429 euro per la versione "3-pack".

Plug & play – con qualsiasi router e reteCollegato via LAN a qualsiasi router o modem per fibra ottica, il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 offre tutte le funzionalità del Wi-Fi Mesh FRITZ!. Se connesso via LAN, il FRITZ!Repeater diventa il centro di gestione del Mesh. Gli utenti potranno gestire impostazioni come i nomi delle reti Wi-Fi, le password o la programmazione della rete wireless, oltre a poter creare una rete per gli ospiti e avere una panoramica intelligente della rete domestica e di tutti i dispositivi FRITZ! presenti nel Wi-Fi Mesh tramite FRITZ!OS e MyFRITZ!App. I FRITZ!Repeater inclusi nel set possono anche essere utilizzati con un FRITZ!Box come in passato, ampliando il Wi-Fi Mesh del FRITZ!Box, che diventerebbe in questo caso il fulcro della rete.

Il miglior Wi-Fi ovunque

Disponibile in due versioni, "2-pack" e "3-pack", il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 si adatta perfettamente alle esigenze e alle dimensioni di ogni abitazione. Con due repeater, è ideale per case con fino a 4 stanze distribuite su 1 o 2 piani. Con tre repeater, anche appartamenti o abitazioni più grandi possono godere della migliore copertura Wi-Fi in ogni angolo, anche se hanno ben più di quattro stanze, con tutti i vantaggi della famiglia FRITZ!.

Installazione semplice e connessione immediata

Il set Wi-Fi Mesh si configura facilmente tramite MyFRITZ!App. L’app collega lo smartphone al FRITZ!Repeater tramite un codice QR, esegue automaticamente la registrazione e guida l’utente nel semplice processo di configurazione del FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, compreso il collegamento degli altri FRITZ!Repeater. Una volta completata l’installazione, l’app fornisce una panoramica chiara della rete Mesh e dei dispositivi connessi alla rete domestica, con funzionalità aggiuntive per una gestione intuitiva.

FRITZ! cares

In AVM diamo molta importanza alla sicurezza e alla durata di tutti i prodotti FRITZ!. Per questo, tutti i modelli di FRITZ!Box e FRITZ!Repeater includono una garanzia del produttore di 5 anni, oltre a aggiornamenti gratuiti per la sicurezza e l’ottimizzazione delle funzionalità. I FRITZ!Mesh Set e i FRITZ!Box vengono sviluppati a Berlino e prodotti in Europa.

Caratteristiche principali: