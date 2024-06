FRITZ!Mesh Set: la coppia tri-band per un Wi-Fi senza compromessi

Il nuovo FRITZ!Mesh Set di AVM offre un’ampia copertura Wi-Fi 6 senza interruzioni, anche in grandi spazi abitativi. I due prodotti tri-band FRITZ!Box 4060 e FRITZ!Repeater 3000 AX lavorano insieme per garantire ai dispositivi Wi-Fi come laptop, tablet, smartphone, console di gioco e smart TV la migliore connessione Wi-Fi possibile, ovunque si trovino. Il FRITZ!Box 4060 può essere utilizzato con qualsiasi modem esistente e funziona con qualsiasi tipo di connessione Internet, in fibra ottica, DSL o via cavo. Oltre al Wi-Fi, il FRITZ!Mesh Set offre molte altre opzioni di connessione, tra cui porte gigabit, USB 3.0 e una stazione base DECT integrata per le funzionalità Smart Home e la telefonia cordless. Altre caratteristiche includono le famose funzionalità FRITZ! come il parental control, un server multimediale per immagini, musica e video, nonché l'accesso guest Wi-Fi e l'accesso remoto sicuro tramite MyFRITZ! Il FRITZ!Mesh Set è ora disponibile nei negozi al prezzo suggerito al pubblico di 429 euro IVA inclusa.

Una partnership “smart” per Wi-Fi super veloce

Il set FRITZ!Mesh è perfetto per spazi abitativi ampi o dove è necessario superare ostacoli come pareti spesse. Il FRITZ! Box 4060 e il ripetitore tri-band 3000 AX lavorano insieme per creare una rete Wi-Fi Mesh su larga scala. Ciò significa che tutte le stanze e gli angoli che prima non riuscivano a mantenere un buon segnale possono ora essere integrati senza problemi nella rete domestica. Grazie al Wi-Fi 6, alle tre unità radio e all'esclusiva tecnologia Mesh Wi-Fi di AVM, il FRITZ!Box 4060 consente velocità di trasmissione dati Wi-Fi fino a 6 Gbit/s. Anche il FRITZ!Repeater 3000 AX, che si collega al FRITZ!Box con la semplice pressione di un tasto, dispone di tre unità radio. Una delle due bande da 5 GHz è utilizzata esclusivamente per la comunicazione wireless con il FRITZ!Box, mentre le altre due unità radio sono libere di supportare connessioni veloci con i dispositivi. Questa configurazione consente una velocità di trasmissione dei dati fino a 4.200 Mbit/s quando il FRITZ!Repeater è collegato. Il FRITZ!Box 4060 dispone di una stazione base DECT integrata, una porta USB 3.0, una porta WAN da 2,5 gigabit e tre porte LAN gigabit aggiuntive. In questo modo è possibile integrare nella rete domestica dispositivi come supporti per l’archiviazione dati, stampanti, smart TV e console di gioco, oltre ai telefoni cordless e dispositivi per la Smart Home, a ciò si aggiungono le due porte LAN gigabit del FRITZ!Repeater 3000 AX.

Un'esperienza Wi-Fi 6 senza compromessi grazie a FRITZ! e alla tecnologia Mesh

La tecnologia Mesh di AVM combina le singole reti wireless create dai prodotti FRITZ! in un'unica grande rete Wi-Fi perfettamente integrata. Questo permette agli utenti di muoversi liberamente in casa senza interruzioni della connessione Wi-Fi. Nel suo ruolo di Mesh Master, il FRITZ!Box 4060 controlla e analizza costantemente tutte le connessioni Wi-Fi all'interno della rete Mesh. Utilizza la tecnologia Wi-Fi di AVM per garantire che tutti gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi abilitati al Wi-Fi siano sempre indirizzati automaticamente verso il punto di accesso Wi-Fi che offre il segnale migliore. Sono supportati anche i dispositivi che non sono abilitati a connettersi tramite Wi-Fi 6. Inoltre, l'App gratuita FRITZ!WLAN può aiutare a posizionare in modo ottimale il FRITZ!Repeater. Per saperne di più sul Mesh Wi-Fi, visitate il sito https://it.avm.de/rete-mesh/ .

Il FRITZ!Mesh Set in sintesi

Estende la rete domestica con il Mesh Wi-Fi, combina più dispositivi Mesh Wi-Fi per creare un unico sistema intelligente

Una rete Wi-Fi con un unico nome e password per tutti i dispositivi

Aggiungi altri prodotti FRITZ! alla rete Mesh con la semplice pressione di un tasto

FRITZ!Box 4060 con Wi-Fi 6 fino a 2400 + 2400 Mbit/s (5 GHz) e 1200 Mbit/s (2,4 GHz)

FRITZ!Repeater 3000 con Wi-Fi 6 fino a 2400 + 1200 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s (2,4 GHz)

Massime prestazioni Wi-Fi grazie all'uso intelligente delle tre unità radio

Il FRITZ!Repeater e gli altri prodotti FRITZ! della rete Wi-Fi Mesh ereditano automaticamente tutte le impostazioni chiave dal FRITZ!Box

Accesso Wi-Fi per gli ospiti: navigazione sicura per amici e visitatori

Aggiornamenti automatici per i prodotti FRITZ! all'interno della rete Wi-Fi Mesh

Router Wi-Fi per modem in fibra ottica, via cavo o DSL, o per una stick mobile broadband

1 WAN da 2,5 Gigabit, 5 LAN Gigabit

Base DECT per telefonia (VoIP) e supporto Smart Home

Funzioni Smart Home per energia, riscaldamento e illuminazione

1 x USB per stampanti e FRITZ!NAS (USB 3.0)

Garanzia del produttore: 5 anni

Dettagli tecnici del F RITZ!Box 4060

Router tri-band per Mesh Wi-Fi con Wi-Fi 6

Ideale per il collegamento a un modem via cavo, DSL o fibra ottica

Tre unità radio 4x4 Wi-Fi 6 con fino a 2400 Mbit/s + 2400 Mbit/s a 5 GHz e fino a 1200 Mbit/s a 2,4 GHz

Base DECT per un massimo di sei telefoni cordless e altre applicazioni Smart Home

Applicazioni Smart Home basate su DECT ULE e HAN FUN

1 x 2,5 gigabit WAN, 3x gigabit LAN per PC e dispositivi di rete

1 porta USB 3.0 per stampanti e storage (NAS)

FRITZ!OS: parental control, server multimediale, FRITZ!NAS, accesso Wi-Fi per gli ospiti, MyFRITZ! e altro ancora

Dettagli tecnici del FRITZ!Repeater 3000 AX