Roma, 24enne arrestato per violenza sessuale su due ragazze

Un 24enne albanese è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due ragazze. Il giovane è stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli dopo le indagini dei Carabinieri di Tor Bella Monaca. Il primo episodio è avvenuto il 26 aprile: una 20enne romana ha denunciato di essere stata aggredita mentre si trovava alla fermata metro C Due Leoni. L’uomo l’avrebbe avvicinata alle spalle e palpeggiata, fuggendo grazie alla pronta reazione della ragazza.

La stessa vittima ha riferito che, tre giorni prima, lo stesso individuo l’avrebbe seguita nella medesima zona, compiendo atti osceni e venendo poi collegato a un veicolo trovato parcheggiato tra via Partanna e via Valledolmo. Quando il sospettato è tornato a riprendere l’auto, è stato bloccato dai carabinieri.

Le indagini hanno collegato il 24enne anche a un’altra aggressione, avvenuta il 4 aprile ai danni di una 23enne romana in via Augusto Casciani, incrocio con via Amico Aspertini. Anche in quel caso l’uomo avrebbe agito con lo stesso modus operandi: approccio da dietro, violenza fisica e tentativo di denudare la vittima, che ha reagito mettendolo in fuga. Gli elementi raccolti hanno portato al suo fermo come indiziato di delitto.

