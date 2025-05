Milano, operaio 60enne travolto e ucciso da motrice nel piazzale aziendale a Carpiano

Grave incidente sul lavoro nella notte a Carpiano, in provincia di Milano. Un uomo di 60 anni, operaio italiano impiegato in una ditta di via Aldo Moro, ha perso la vita dopo essere stato investito da una motrice nel piazzale dell’azienda. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo aveva appena terminato di scaricare della merce e si stava muovendo all’interno dell’area esterna quando è stato colpito dal mezzo pesante, condotto da un 62enne italiano. L’impatto è stato fatale: il lavoratore è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Melegnano e i tecnici dell’ATS, che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza.

Milano, donna uccisa a coltellate a Settala: arrestato il marito, la figlia di 10 anni chiama i soccorsi

Femminicidio nella serata di sabato a Settala, in provincia di Milano, dove una donna di 43 anni, di origine marocchina, è stata uccisa a coltellate dal marito, connazionale 50enne.

Michelle Hunziker e Stefano Rosso insieme a Milano con la figlia di lui: complicità e voci su un nuovo amore

Michelle Hunziker e Stefano Rosso sono stati paparazzati a Milano durante una passeggiata in compagnia della piccola Rania, figlia di lui e dell’ex compagna Francesca Chillemi.

SERIE RENO13 - OPPO PORTA IL BUTTERFLY DESIGN NEL CUORE DI MILANO

La creatività del giovane artista e tiktoker Italiano Davide Vavalà incontra il design degli smartphone della OPPO Reno13 Series in un Pop-Up store nel cuore di MilanoOPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, annuncia il proseguimento della collaborazione con il designer italiano Davide Vavalà, noto per la sua arte caratterizzata da elementi astratti dinamici e colori vibranti, molto apprezzata dal pubblico più giovane.