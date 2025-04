Ucraina-Russia, nuova tregua di Putin: Trump chiede un cessate il fuoco permanente

Home » Social News » Ucraina-Russia, nuova tregua di Putin: Trump chiede un cessate il fuoco permanente

Vladimir Putin annuncia una nuova tregua di tre giorni. Dopo la pausa pasquale di 30 ore, il Cremlino proclama un altro stop ai combattimenti dall'8 all'11 maggio, in coincidenza con la parata del 9 maggio per l'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Kiev, però, esprime scetticismo: "Perché non una tregua di 30 giorni?" chiede il governo ucraino.

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non si esprime subito. Domenica afferma: "Mi fido di Putin? Ve lo farò sapere in due settimane". Mosca, accusata da Washington di bombardamenti indiscriminati su civili ucraini, tenta di mandare segnali distensivi con questa tregua.

La strategia di Putin ripete uno schema già visto: mentre le operazioni militari proseguono, il Cremlino offre aperture verbali al dialogo con condizioni rigide, delineate dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Tuttavia, la Casa Bianca appare insoddisfatta. Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, precisa che Trump punta a un cessate il fuoco permanente e non accetta tregue temporanee. "Il presidente è sempre più frustrato con i leader di entrambi i Paesi - spiega Leavitt - Vuole fermare le uccisioni e lo spargimento di sangue".

Anche il segretario di Stato Marco Rubio ribadisce che "gli Stati Uniti sono impegnati a facilitare la fine di questa guerra insensata", come confermato dalla portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce dopo il colloquio con Lavrov.

In Europa cresce il sostegno alla linea più dura di Washington. Emmanuel Macron annuncia che "nei prossimi otto-dieci giorni aumenteremo la pressione sulla Russia", dopo aver convinto gli Stati Uniti ad accettare la possibilità di nuove minacce e sanzioni contro Mosca. "I prossimi 15 giorni saranno fondamentali per attuare il cessate il fuoco" richiesto dagli Stati Uniti, approvato da Kiev e sostenuto dai leader europei, ma ancora non accolto dalla Russia.

Putin accelera la russificazione nelle regioni occupate dell’Ucraina: sequestri, passaporti forzati e corsi militari nelle scuole

Mentre il conflitto in Ucraina prosegue senza tregua, Mosca intensifica il processo di russificazione nei territori occupati del sud-est.

Principe Harry in visita a sorpresa in Ucraina: incontra i feriti al Superhumans Center di Leopoli

Il principe Harry ha compiuto una visita a sorpresa in Ucraina, recandosi presso il Superhumans Center di Leopoli, struttura specializzata nella riabilitazione di militari e civili feriti dalla guerra.

Cattura di soldati cinesi in Ucraina, sospetti sul coinvolgimento di Pechino nella guerra

Pechino ha definito "irresponsabili" le dichiarazioni ucraine secondo cui oltre 150 cittadini cinesi sarebbero coinvolti dalla Russia nella guerra contro l’Ucraina.