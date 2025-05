Tomba di Sandra Milo vandalizzata al Verano: la rabbia della figlia Azzurra esplode sui social

La tomba di Sandra Milo, scomparsa il 29 gennaio 2024, è stata vittima di atti vandalici al Cimitero del Verano di Roma. A denunciare l’accaduto è stata la figlia dell’attrice, Azzurra De Lollis, che ha espresso la sua indignazione attraverso un lungo sfogo pubblicato su Instagram. L’autrice del post ha raccontato di aver trovato la lapide danneggiata e le piante ornamentali strappate: “Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente chi ha compiuto un gesto così miserabile”, ha scritto con rabbia.

Il tono del messaggio si è fatto durissimo: “Che Dio non voglia che io scopra mai chi è stato, perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile. Mi rivolgo a te, miserabile: un giorno anche tu finirai sotto terra – nessuno sfugge alla morte – e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba, dopo averci sputato sopra”.

Azzurra ha definito l’autore del gesto “uno spregevole vigliacco” e ha ricevuto il pieno sostegno dei fan della madre, che nei commenti al post hanno manifestato solidarietà e indignazione. L’episodio ha suscitato forte commozione tra i tanti che ricordano con affetto la figura di Sandra Milo, simbolo del cinema italiano.

