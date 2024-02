Sandra Milo: il commovente ricordo della figlia Azzurra a un mese dalla scomparsa

A un mese esatto dalla scomparsa di Sandra Milo, avvenuta il 29 gennaio 2024 all'età di 90 anni, la figlia Azzurra De Lollis ha condiviso sui social un toccante ricordo della madre, pubblicando una delle sue ultime foto. L'immagine, che ritrae l'attrice senza trucco e in vestaglia mentre fa colazione, è accompagnata da parole che esprimono il profondo dolore per la perdita: "Un mese esatto senza avvertire la tua presenza, un mese esatto senza ricevere il tuo buongiorno o la tua buonanotte, un mese esatto senza vedere il tuo sorriso".

Sandra Milo, nota per essere stata musa di Federico Fellini e icona del cinema italiano, è stata ricordata non solo per il suo talento artistico ma anche per il suo ruolo di madre affettuosa e devota verso i suoi tre figli: Ciro, Deborah e Azzurra. Quest'ultima, rimasta a vivere con la madre, ha espresso tutto il suo dolore per la perdita attraverso un messaggio commovente, sottolineando come la scomparsa della madre abbia lasciato "una voragine nel cuore".

La famiglia di Sandra Milo, composta dai figli Debora Ergas, Ciro e Azzurra De Lollis, ha dimostrato un legame profondo e indissolubile con l'attrice, testimoniato anche dalle parole dolci riservatele durante la commemorazione e i funerali, tenuti il 31 gennaio alla Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo a Roma. La vita e la carriera di Sandra Milo sono state segnate da importanti riconoscimenti, tra cui il David di Donatello alla carriera nel 2021, e da un impegno costante nella difesa dei diritti civili.